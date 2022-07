Die Etsy-Aktie gehört auf die Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.07.2022)



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (28.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Etsy Inc. (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die E-Commerce-Branche leide derzeit besonders stark unter den eingetrübten Wirtschaftsaussichten. Umso mehr überrasche es, dass der beliebte Anbieter für Handgemachtes Etsy im Rahmen seines gestrigen Quartalsberichts die Erwartungen deutlich habe übertreffen können. Die Aktie habe nachbörslich über acht Prozent zugelegt.Etsy habe im zweiten Quartal seinen Umsatz um zehn Prozent auf 585 Millionen Dollar gesteigert. Analysten hätten lediglich 556 Millionen Dollar auf ihren Zetteln stehen gehabt. Noch deutlicher sei der "Earnings Beat" beim Gewinn pro Aktie ausgefallen, der mit 0,51 Dollar ganze 20 Cent über den Schätzungen der Wall-Street-Experten gelegen habe.Wichtig: Etsy habe im Umfeld höherer Zinsen weitere Fortschritte bei der Profitabilität erzielt und seinen Nettogewinn in Q2 um ganze 26 Prozent auf über 73 Millionen Dollar gesteigert.Zudem habe das Unternehmen die Zahl seiner aktiven Käufer gegenüber dem Vorjahr um vier Prozent auf 93,9 Million steigern können. Im Vergleich zum ersten Quartal sei diese Zahl jedoch um knapp eine Million gefallen.Für das dritte Quartal erwarte das Unternehmen Umsätze von 540 bis 575 Millionen Dollar. Die Mitte der Spanne von 557,5 Millionen Dollar impliziere ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr von etwa fünf Prozent. Die bereinigte operative Marge solle bei knapp 26 Prozent liegen.Trotz der E-Commerce-Schwäche sei Etsy in der Lage gewesen, seine Preissetzungsmacht in Form von höheren Transaktionsgebühren auszuspielen und habe zweistellig beim Umsatz und Gewinn wachsen können. Zudem zeige sich, dass die Etsy-Kunden der Plattform auch in schwierigen Zeiten die Treue halten würden.Der Titel habe nachbörslich über acht Prozent zugelegt und die wichtige 100-Dollar-Marke geknackt.