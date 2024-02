Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Etsy Inc.:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (01.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Etsy Inc. (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) unter die Lupe.Die Aktie von Etsy lege heute im frühen Handel rund 11 Prozent zu, nachdem ein Partner des Hedgefonds Elliot Investment Management in den Verwaltungsrat berufen worden sei.Der Elliott-Partner Marc Steinberg werde offiziell ab dem 5. Februar dem sogenannten "Board of Directors" und dem Prüfausschuss von Etsy angehören, habe der Online-Marktplatz in einer Pressemitteilung am Donnerstag verkündet. Der aktivistische Hedgefonds halte laut Bloomberg einen Anteil von rund 13 Prozent an Etsy.Laut dem Etsy-CEO, Josh Silverman, bringe Steinberg einzigartige und wertvolle Erfahrungen als Investor und Vorstandsmitglied in den Bereichen Technologie, digitale Medien und E-Commerce mit. "Wir haben Marc kennengelernt und schätzen seine Leidenschaft für die Mission von Etsy und seine Begeisterung für die zukünftigen Wachstumsmöglichkeiten", lasse er verlauten.Bei Elliott sei Steinberg derzeit für öffentliche und private Kapitalbeteiligungen in einer Reihe von Branchen verantwortlich, darunter die Bereiche Technologie, Medien und Telekommunikation. Derzeit sei er Mitglied des Verwaltungsrats von Pinterest sowie von drei privaten Unternehmen.Die Ernennung von Steinberg könnte angesichts seiner Erfahrung das Wachstum des Etsy-Marktplatzes wieder ankurbeln. Die Aktie von Etsy treibe das an.Allerdings rät "Der Aktionär" vorerst Abstand zu halten und nicht ins fallende Messer zu greifen, die Begeisterung der Anleger dürfte sich schnell wieder legen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Etsy-Aktie. Zahlen von Etsy gebe es voraussichtlich am 28. Februar. (Analyse vom 01.02.2024)