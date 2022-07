Tradegate-Aktienkurs Etsy-Aktie:

76,54 EUR +9,58% (01.07.2022, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Etsy-Aktie:

79,81 USD +9,02% (01.07.2022, 22:00)



ISIN Etsy-Aktie:

US29786A1060



WKN Etsy-Aktie:

A14P98



Ticker-Symbol Etsy-Aktie:

3E2



NASDAQ-Symbol Etsy-Aktie:

ETSY



Kurzprofil Etsy Inc.:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (02.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Etsy Inc. (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.E-Commerce-Aktien hätten in den vergangenen Monaten herbe Kursverluste verzeichnet. Grund dafür seien die sinkenden Wachstumsaussichten gewesen, die hauptsächlich aus der nachlassenden Konsumlaune resultiert hätten. Inzwischen sehe eine US-Bank beim zuletzt schwer gebeutelten Online-Händler Etsy allerdings eine Einstiegschance für Schnäppchenjäger.Konkret habe die Investmentbank Raymond James Raymond die Digital-Commerce-Branche wieder ins Coverage aufgenommen und in diesem Zuge neun Unternehmen neu eingestuft. Während Etsy dabei - neben Brilliant Earth, Revolve, Rent the Runway, The RealReal und ThredUp - mit "outperform" und einem Kursziel von 100 Dollar eingestuft worden sei, hätten Overstock und Poshmark lediglich das Gütesiegel "market perform" erhalten. Ein klarer Kauf sei für die Analysten von Raymond James hingegen die Aktie von FIGS.Für die Etsy-Aktie gehe es dank der Kaufempfehlung an der S&P-500-Spitze um gut neun Prozent nach oben. Die Etsy-Aktie steht derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" zur Micron Technology-Aktie. (Analyse vom 01.07.2022)Börsenplätze Etsy-Aktie: