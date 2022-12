Tradegate-Aktienkurs Etsy-Aktie:

126,02 EUR +2,49% (13.12.2022, 08:45)



NASDAQ-Aktienkurs Etsy-Aktie:

129,52 USD +2,16% (12.12.2022, 22:00)



ISIN Etsy-Aktie:

US29786A1060



WKN Etsy-Aktie:

A14P98



Ticker-Symbol Etsy-Aktie:

3E2



NASDAQ-Symbol Etsy-Aktie:

ETSY



Kurzprofil Etsy Inc.:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (13.12.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Etsy-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Etsy-Aktie (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) fiel am 16. Juni 2022 auf ein Tief bei 67,01 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Von dort aus habe sich der Wert auf 123,03 USD erholt. nach einer ausführlichen Konsolidierung auf ein Tief bei 87,24 USD sei Anfang November eine steile Rally gestartet. Ein erster Ausbruchsversuch über das Hoch aus dem August sei zwar gescheitert, aber der zweite Versuch am 30. November gelungen. Die Aktie sei auf ein Hoch bei 142,53 USD nach oben geschossen. Seitdem konsolidiere der Wert. Dabei sei er gestern fast auf die Marke bei 123,03 USD zurückgefallen. Er habe knapp darüber nach oben abgedreht.AusblickDie Etsy-Aktie habe nun die Chance, ihre Konsolidierung zu beenden und eine weitere Rallyphase einzuleiten. Ein Anstieg bis 154,88-160,17 USD wäre möglich. Im Optimalfall dehne sich diese Rally sogar bis 233,16 USD aus. Ein Rückfall unter 123,03 USD auf Tagesschlusskursbasis wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. Ein mittelfristiges Verkaufssignal ergäbe sich aber erst mit einem Rückfall unter 111,37 USD. In diesem Fall würde eine Abwärtsbewegung in Richtung 87,94-87,24 USD drohen. (Analyse vom 13.12.2022)Börsenplätze Etsy-Aktie: