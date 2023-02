NASDAQ-Aktienkurs Etsy-Aktie:

Kurzprofil Etsy Inc.:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (17.02.2023/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz, Marktexperte von LYNX Broker, nimmt die Aktie von Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) unter die Lupe.Das US-amerikanische Unternehmen Etsy betreibe einen Online-Marktplatz für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten. Von 2020 auf 2021 habe die Etsy-Aktie teils mehr als +800% an Wert zulegen können, bis dann im Zusammenspiel mit den schwachen Börsen der große Absturz gekommen sei. Hierbei habe der Titel mehr als 70% seines Wertes verloren, um im Sommer des vorigen Jahres einen Boden auszubilden. Seither gehe es wieder bergauf und auch mittelfristig gesehen befinde sich die Aktie weiterhin in einer bullischen Trendphase. In den letzten Handelstagen habe sie jedoch geschwächelt.Für Achim Mautz ein Grund zur Vorsicht: "Das erste Warnsignal bildete sich bereits Anfang Februar, als die Kurse versuchten, die Ebene bei 140 USD zu brechen. Es dauerte jedoch nicht lange, bis es wieder Schlusskurse unter dieser Marke gab und der Ausbruch somit zu einem klaren Fehlausbruch wurde. Am Mittwoch versuchten die Bullen abermals mit einer großen grünen Kerze durchzustarten - das sah sogar richtig gut aus. Diese Kerze wurde jedoch im gestrigen Handel komplett zerstört. Somit nähern sich die Kurse abermals der eingezeichneten Unterstützungslinie, welche nun Gefahr läuft nach unten gebrochen zu werden. Dies könnte ein Freudenfest für die Bären werden, also Vorsicht!" (Analyse vom 17.02.2023)Börsenplätze Etsy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Etsy-Aktie:119,00 EUR -2,54% (17.02.2023, 12:05)