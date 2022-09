Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ethereum Merge wurde heute um 9:00 Uhr abgeschlossen und gilt als erfolgreich, so die Experten von XTB.



Dies sei ein großes Ereignis für die Kryptowährung gewesen und könnte die Art und Weise, wie sie von einigen Marktteilnehmern gesehen werde, verändern. Der Merge werde Ethereums Abhängigkeit von Krypto-Minern beenden und stattdessen mehr auf Validierer setzen. Was bedeute das? Kurz gesagt, Ethereum werde nicht mehr so energieintensiv sein wie bisher. Es werde sogar erwartet, dass der Energieverbrauch des Ethereum-Netzwerks nach dem Merge um bis zu 99% sinken werde. Das bedeute, dass das Haupthindernis, das ESG-orientierte Investmentfonds davon abgehalten hätten, in Ethereum zu investieren - der hohe Energieverbrauch - wegfalle. Das bedeute natürlich nicht, dass alle diese Fonds jetzt in den Fonds investieren würden. Es bedeute jedoch, dass dieser Vermögenswert nun für die Aufnahme in die Portfolios von mehr Marktteilnehmern in Frage komme.



Obwohl das Ereignis für Ethereum sicherlich von großer Bedeutung sei, sei die Reaktion des Marktes auf den Abschluss der Fusion fast nicht vorhanden gewesen. Ein Blick auf ETHEREUM im H1-Chart zeige, dass der Preis wieder über den Widerstand von 1.600 USD gestiegen sei. Ein kurzfristig zu beachtender Widerstand liege beim 38,2%-Retracement der Mitte August begonnenen Abwärtsbewegung (im Bereich von 1.650 USD). (15.09.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.