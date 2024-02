Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Rally an den Kryptowährungsmärkten hat sich in letzter Zeit verlangsamt, ist aber nicht zu stoppen, so die Experten von XTB.Ein Blick auf das Ethereum-Tageschart zeige, dass die Münze in letzter Zeit ein sehr starkes Aufwärtsmomentum erfahren habe. Der Preis sei um fast 40% von den Tiefstständen Ende Januar gesprungen und habe heute den Bereich um 3.000 USD getestet. Die nächste potenzielle Widerstandszone, die es zu beachten gelte, befinde sich im Bereich von 3.500 USD, wo die lokalen Höchststände von Anfang April 2022 zu finden seien. (20.02.2024/ac/a/m)