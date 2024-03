Krypto-Analyst Juan Leon vom Vermögensverwalter Bitwise sehe das mittelfristige Kurspotenzial aber sogar bei einem Sprung auf neue Hochs noch nicht ausgereizt. "Ether könnte in diesem Jahr locker über 8.000, 10.000 Dollar steigen, vielleicht sogar noch höher", habe er im Gespräch mit dem Branchenportal coindesk.com gesagt. Zur Begründung verweise er auf zwei positive Faktoren.



Das so genannte Dencun-Upgrade, das in diesem Monat stattfinde, mache Transaktionen in Layer-2-Netzwerken billiger, was die Aktivität ankurbeln und sogar die Nachfrage des Mainstream-Verbraucher nach Ethereum ankurbeln werde, habe Leon erklärt. "Der Großteil der positiven Stimmung wird sich erst Wochen und Monate nach dem Upgrade einstellen, wenn die Auswirkungen sichtbar werden", habe er hinzugefügt.



Ein weiterer Kurskatalysator könne die US-Zulassung von Spot-ETFs auch auf Ethereum sein. Für die ersten Zulassungsanträge, die derzeit bei der Börsenaufsicht SEC zur Prüfung liegen würden, ende die finale Frist im Mai. Einige Branchenbeobachter würden die Genehmigung der Bitcoin-Spot-ETFs im Januar als Präzedenzfall werten und sähen nun gute Chancen für vergleichbare Produkte auf Ethereum.



Der Bitwise-Experte räume ein, dass die Chancen für die Zulassung nicht so hoch sei wie bei den Bitcoin-ETFs zu Jahresbeginn. Er selbst beziffere die Wahrscheinlichkeit für eine Genehmigung im Mai auf 50 bis 60 Prozent, habe sich aber zuversichtlich geäußert, dass Ether-Spot-ETFs in den USA "früher oder später" kommen würden.



Eine mögliche Zulassung würde die Attraktivität von Ether bei konservativeren, institutionellen Anlegern erhöhen, so wie auch die neuen Spot-Bitcoin-ETFs der Fall gewesen sei. Die starken Mittelzuflüsse in die neuen Produkte würden darauf schließen lassen, dass die Nachfrage enorm sei, und hätten maßgeblich zur jüngsten Rekordfahrt der Digitalwährung beigetragen.



Spekulationen, dass sich diese Geschichte nun bei Ether wiederholen und den Kurs auf neue Hochs katapultieren könne, seien nicht neu. DER AKTIONÄR habe das Thema bereits in Ausgabe 07/2024 aufgegriffen und die langfristige Kaufempfehlung für Ethereum als Krypto-Basisinvestment neben dem Bitcoin bestätigt. Investierte Anleger bleiben dabei, während Neueinsteiger weiterhin einen Fuß in die Tür stellen können, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (08.03.2024/ac/a/m)







