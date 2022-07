Der Kryptomarkt komme nicht zur Ruhe und Ethereum (ETH) tauche am heutigen Montag wieder ab. Zwar sei das aktuelle Minus von rund zwei Prozent nicht dramatisch, allerdings seien im Chart einige Hinweise zu finden, dass es sich nur um die Ruhe vor dem nächsten Sturm handeln könnte.



Hintergrund sei, dass der Kurs bereits in der vergangenen Woche um bis zu 20 Prozent eingebrochen sei. Die Stabilisierung im Wochenendhandel sei nur auf den ersten Blick ein positives Zeichen. Auf den zweiten Blick deute der verhaltene Handel und Umsatz darauf hin, dass es sich um eine Korrektur im übergeordneten Abwärtstrend handle. Somit hätten sich hier die Bären lediglich eine kleine Pause gegönnt.



Die Bullen müssten jetzt hoffen, dass die psychologisch wichtige 1.000-Dollar-Marke einen weiteren Rücksetzer verhindern könne. Etwas tiefer, bei 880 Dollar, stehe mit dem Jahrestief eine weitere Unterstützung bereit.



Krypto-Anleger müssten sich weiterhin in Geduld üben, da eine nachhaltige Stabilisierung noch nicht erkennbar sei. Bei Ethereum werde für die weitere Entwicklung entscheidend sein, wie sich die Marktteilnehmer an der wichtigen 1.000-Dollar-Marke verhalten würden. (04.07.2022/ac/a/m)







