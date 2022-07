Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zum Start in die aktuelle Handelswoche habe es noch düster für Ethereum ausgesehen, da der Abwärtstrend weiter zugenommen habe, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Im Verlauf der Woche hätten sich zunehmend die Bullen aus der Deckung gewagt und auch die FED-Protokolle hätten überraschend für keinen weiteren Einbruch gesorgt. Nun bahne sich eine wichtige Entscheidung an.Am gestrigen Donnerstag hätten die Bullen überraschend die psychologisch wichtige 1.200-USD-Marke zurückerobert. Am heutigen Freitag kratze Ethereum (ETH) sogar am entscheidenden Widerstand bei 1.280 USD. Aus technischer Sicht würde der Ausbruch über diese Marke einen Trendwechsel einläuten. Gleichzeitig würde durch den Breakout ein frisches Kaufsignal generiert, was für einen kräftigen Bewegungsschub sorgen sollte. Als nächstes Etappenziel stehe für die Bullen dann der GD50 bei 1.470 USD im Fokus.Seit dem Jahrestief bei 880 USD vor rund drei Wochen kämpfe sich ETH immer weiter zurück über die 1.000-USD-Marke. Nun könnte der entscheidende Sprung über den wichtigen Widerstand kurz bevorstehen. Risikofreudige Anleger mit langem Atem könnten den Ausbruch zum Einstieg oder Aufstocken nutzen.