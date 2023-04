Das Branchenportal "cointelegraph.com" habe gemeldet, dass sich die Mehrzahl der Abbuchungen derzeit im Bereich von 2,8 bis 3,2 ETH bewege. Ein Indiz, dass derzeit vor allem die in den vergangenen Monaten aufgelaufenen Belohnungen abgeschöpft würden, die Staking-Positionen selbst aber unangetastet bleiben würden.



In einem Livestream-Event anlässlich des Upgrades habe sich auch Vitalik Buterin, Mitgründer der Ethereum-Blockchain, zu Wort gemeldet: "Wir befinden uns in einer Phase, in der die schwierigsten und schnellsten Teile der Umstellung des Ethereum-Protokolls im Wesentlichen abgeschlossen sind. Es müssen noch sehr wichtige Dinge getan werden, aber diese sehr wichtigen Dinge können sicher in einem langsameren Tempo erledigt werden", zitiere ihn das Portal "coindesk.com".



Befürchtungen einiger Marktbeobachter, dass nun massenhaft Ether abgebucht werden und der Preis darunter leidet, scheinen sich bislang nicht zu bewahrheiten, im Gegenteil: Am Donnerstagvormittag notiert der Kurs auf 24-Stunden-Sicht rund sechs Prozent höher und kratzt damit - erstmals seit August 2022 - wieder an der 2.000-Dollar-Marke, so Nikolas Kessler.



Mit dieser Performance steche Ethereum am Donnerstag deutlich heraus. Der übrige Kryptomarkt präsentiere sich zwar ebenfalls freundlich, komme aber nur auf ein Plus von rund zwei Prozent.



Ethereum gehöre neben dem Bitcoin zu den Favoriten des AKTIONÄR im Kryptosektor. Risikofreudige Anleger könnten hier ebenfalls einen Fuß in die Tür stellen - zumal Ether gemessen an der Performance im bisherigen Jahresverlauf durchaus noch etwas Nachholpotenzial gegenüber dem Bitcoin habe. Kurz nach dem Upgrade sei aber weiterhin mit erhöhte Volatilität zu rechnen. (13.04.2023/ac/a/m)







