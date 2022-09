Erschwerend hinzu komme außerdem, dass der Markt weiterhin stark von Makrofaktoren getrieben sei. In diesem Hinblick stehe mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank FED in der kommenden Woche bereits die nächste Nagelprobe an. Bereits die etwas höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten zu Wochenbeginn habe die Märkte erneut beben lassen - und eine weitere, deutliche Leizinserhöhung wahrscheinlich gemacht.



Anleger, die in diesem Umfeld am Kryptomarkt aktiv seien, würden also weiterhin ein dickes Fell brauchen. Zumindest kurz- und mittelfristig dürften Konjunktursorgen für hohe Volatilität sorgen und einer nachhaltigen Gegenbewegung im Weg stehen. Branchenspezifische News und die positiven Langfrist-Aussichten würden unterdessen in den Hintergrund treten.



Für mutige Investoren mit einem langen Atem kann das aber auch Chancen zum (Nach-) Kauf bieten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".



Hinweise auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate ein-gegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (16.09.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lange hat die Kryptowelt dem wichtigen Upgrade der Ethereum-Blockchain entgegengefiebert, doch nach der gelungenen Zusammenführung ("Merge") am Vortag ist der Kurs erst einmal auf Tauchstation gegangen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Operation gelungen, Patient tot? Ganz so schlimm sei es nach Einschätzung von "Der Aktionär" dann doch nicht.Nachdem der Ether-Kurs am Donnerstag zunächst kaum auf den erfolgreichen "Merge" am Morgen reagiert und die wichtige 1.500-Dollar-Marke verteidigt habe, sei er im weiteren Tagesverlauf spürbar unter Druck geraten. In der Nacht sei er im Tief bis auf 1.457 Dollar abgesackt und habe sich seither knapp oberhalb davon eingependelt.Auf 24-Stunden-Sicht entspreche das am Freitagmorgen einem Minus von rund acht Prozent. Damit zähle Ethereum aktuell zu den größten Verlierern in den Top 100 nach Market Cap. Der Bitcoin sowie der Krypto-Gesamtmarkt würden zwar ebenfalls im roten Bereich notieren, mit einem Minus von 1,2 beziehungsweise 2,2 Prozent seien die Kursabschläge dort allerdings vergleichsweise moderat."Viele Anleger haben erwartet, dass es sich um eine Art "Sell the News"-Ereignis handeln wird, was bedeutet, dass wir nach dem anfänglichen Anstieg in den nächsten Tagen oder Wochen eher einen fallenden Ether-Kurs sehen könnten", so der Experte weiter. Dass sich laut dem Branchenportal cointelegraph.com rund um den Merge zahlreiche Spekulanten auf der Short-Seite positioniert hätten, scheine diese These zu stützen.Das dürfte sich allerdings nur auf die unmittelbare Umsetzung des Upgrades beziehen. Denn den technischen Verbesserungen für das Ethereum-Netzwerk und dem damit einhergehenden, langfristigen Kurspotenzial werde das aktuelle Niveau des Ether-Kurses nach Einschätzung des "Aktionär" noch nicht gerecht. Schließlich verspreche die Umstellung mehr Sicherheit, eine bessere Skalierbarkeit und insbesondere eine höhere Effizienz.