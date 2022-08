Ethereum-Entwickler selbst würden daher vom "wichtigsten Upgrade in der Geschichte" des Blockchain-Projekts sprechen. Für viele Branchenexperten sei es das größte Event des Jahres in der Krypto-Szene. Ehe zuletzt wieder aufflammende Zins- und Rezessionssorgen die Stimmung an den Märkten getrübt hätten, habe die Aussicht auf den nahenden "Merge" bei Ethereum seit Mitte Juni bereits für überdurchschnittliche Kursgewinne von bis zu 125 Prozent gesorgt.



Bleibe es beim bisherigen Zeitplan, dann solle die Fusion in gut zwei Wochen, am 15. September, stattfinden. In Stein gemeißelt sei dieser Termin allerdings nicht, denn bei allen Vorteilen sei das Vorhaben aber auch mit Risiken verbunden. Das Upgrade finde bei laufendem Betrieb der Ethereum-Blockchain statt - quasi eine Operation am offenen Herzen, die nicht viel Spielraum für Fehler zulasse. Sollten sich die Entwickler im Vorfeld nicht absolut sicher sein, dass alles funktioniere, sei eine erneute Verschiebung wohl unausweichlich.



Auch wenn der nahende "Merge" kurzfristig für Bewegung im Kurs von Ether sowie am gesamten Kryptomarkt sorgen könnte, seien es für den AKTIONÄR vor allem die langfristigen Perspektiven, die sich durch das Upgrade bei Ethereum eröffnen würden. Die Einsatzmöglichkeiten der Technologie seien schon heute umfangreich, sie dürfte perspektivisch aber immer stärker an Bedeutung gewinnen.



DER AKTIONÄR werte den jüngsten Rücksetzer vom Mitte August erreichten 2-Monats-Hoch daher als Kaufchance für Mutige mit langem Atem.



Als Alternative zum einem Einzelinvestment an einer Kryptobörse können Anleger dabei auch zum neuen Krypto TSI Index von DER AKTIONÄR greifen, so Nikolas Kessler. Dieser setze sich aus zehn der trendstärksten Coins nach dem bewährten TSI-System zusammen und beinhalte damit natürlich auch Ethereum. (31.08.2022/ac/a/m)





Durch die Zusammenführung ("Merge") des Ethereum-Mainnets mit dem Proof-of-Stake-System von Beacon Chain ändere sich der Konsensmechanismus bei Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain grundlegend. Stark vereinfach gesagt entscheide anschließend nicht mehr die reine Rechenleistung der einzelnen Miner darüber, wer bei der Verifizierung von Transaktionen zum Zuge komme und die entsprechende Belohnung in Form von neuen Coins erhalte, sondern eine Mischung aus Zufall und dem Anteil an Coins ("Stake"), den ein Validator besitze.