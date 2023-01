Kryptowährungen würden sich vor dem FOMC-Protokoll am heutigen Mittwochabend freundlich zeigen. Ethereum (ETH) sei mit einem Tagesplus von aktuell 3,1 Prozent besonders stark. Der Bitcoin habe bisher lediglich um 0,9 Prozent zugelegt. Bei ETH hätten die Bullen auch ein wichtiges Signal gesendet, denn sie hätten den Kurs Intraday über den technischen Widerstand bei 1.238 Dollar befördert.



Schließe der Kurs nach dem FOMC-Protokoll zum Handelsschluss über dieser Marke, werde ein Kaufsignal ausgelöst. Als nächstes Etappenziel stehe dann der massive Widerstandsbereich im Bereich der 1.350-Dollar-Marke an. Hier verlaufe momentan auch die wichtige 200-Tage-Linie. Auf der Unterseite würden die Support-Levels seit Wochen halten, was ein gutes Zeichen sei und die Wahrscheinlichkeit für eine Erholung erhöhe.



Die Woche sei voll mit wichtigen Daten und Wirtschaftsterminen in den USA. Eine erhöhte Volatilität sei damit fast garantiert und Anleger sollten entsprechend vorsichtig agieren. Bei Ethereum helle sich der Chart langsam auf, Entwarnung könne aber noch nicht gegeben werden. Die Chancen auf eine Erholung seien aber gegeben und eine erste Entspannung zeichne sich ab, wenn die Bullen Ether wieder über die 200-Tage-Linie treiben könnten. (04.01.2023/ac/a/m)







Das neue Börsenjahr startete durchwachsen: In Europa zeigten sich die Märkte freundlich, in den USA ging es insbesondere bei Tech-Titel bergab. Interessant sei, dass Kryptowährungen normalerweise eine hohe Korrelation zum NASDAQ 100 aufweisen würden, aber dies sei aktuell nicht der Fall. Ethereum (ISIN: CRYPT0000ETH) zeige sich sogar bullish und stehe kurz vor einem wichtigen Schritt.