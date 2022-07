Innerhalb von nur drei Handelstagen hätten die Bullen den Preis pro Ether-Coin (ETH) um über 22 Prozent in die Höhe katapultiert. Die starke Bewegung sei entstanden, als der Kurs die obere Range-Kante bei der psychologisch wichtigen 1.300-Dollar-Marke durchbrochen habe. DER AKTIONÄR habe bereits mehrfach auf diesen entschiedenen Widerstand verwiesen.



Auch die kurzfristigen Trendindikatoren - GD21 und GD50 - seien überwunden und würden damit nun als weitere Unterstützungen fungieren. Die Bullen stünden jetzt bereits vor der psychologisch ebenfalls wichtigen 1.500-Dollar-Marke. Hier steige die Wahrscheinlichkeit nach dem starken Anstieg, dass einige Anleger Gewinne einstreichen und es zu einem Rücksetzer komme.



Hiervon sollten sich die Krypto-Bullen allerdings nicht verunsichern lassen. Die Range-Oberkante bei 1.300 Dollar fungiere ebenfalls als Support und ein Rücklauf bis an diese Marke sei für die weitere Erholung vertretbar.



Die Stimmung habe sich innerhalb weniger Tage stark verbessert und insbesondere Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum würden profitieren. Sobald erste Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten, könnten risikofreudige Anleger diese Chance für einen Einstieg nutzen, da aus technischer Sicht nun eine nachhaltige Trendwende eingeleitet worden sei. (18.07.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Befeuert von den überraschend positiven Daten aus dem US-Einzelhandel sind die Anleger auch zum Wochenstart in Kauflaune, so Tim Temp vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Von der guten Stimmung würden auch die stark gebeutelten Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum (ISIN: CRYPT0000ETH) und Co. profitieren. Die Bullen würden damit die Erholung weiter fortsetzen und nun eine Trendwende einleiten.