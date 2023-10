Auch das Ethereum-Angebot sinke nach dem FTX-Crash kontinuierlich weiter. Demnach lägen noch 8,41% aller Ether auf Börsen-Konten - das sei der niedrigste Stand seit 2015. Langzeitinvestoren würden an ihren Ether festhalten, trotz der jüngsten Kursexplosion. Die wachsende Anzahl von Langzeitinvestoren deute auf eine Verknappung des verfügbaren Angebots am Kryptomarkt hin. Historisch gesehen habe ein eingeschränktes Angebot bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage oft zu Kurssteigerungen geführt.



Es komme wieder Leben in den Kryptomarkt und gleich mehrere Faktoren würden die Kursentwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum positiv beeinflussen. Bei Ethereum scheine es nach dem starken Anstieg nun zu ersten Gewinnmitnahmen zu kommen, nachdem die Bullen die wichtige 200-Tage-Linie bei der psychologisch wichtigen 1.800-USD-Marke geknackt hätten.



Langfristig biete der Bitcoin und Ethereum für risikofreudige Anleger eine interessante Chance zur Depotbeimischung.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum. (26.10.2023/ac/a/m)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung unter den Anlegern sei durchwachsen, eine Vielzahl von Faktoren würden auf die Stimmung drücken, so Tim Temp vom Anlegermagazon "Der Aktionär".Entsprechend angeschlagen seien die weltweiten Indices wie DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) oder auch der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X). Mit letzterem bestehe in der Regel eine hohe Korrelation zu Kryptowährungen. Nun würden Coins wie Ethereum nach schweren Monaten wieder aufdrehen - und das könnte erst der Anfang sein.Am Kryptomarkt sei seit einigen Tagen wieder Jubelstimmung angesagt. Allen voran der Bitcoin zeige nach einer mauen Performance im Sommer nun wieder Kursbewegungen, die stark an frühere Bullenmärkte erinnern würden.Allein in den vergangenen sieben Tagen sei der Kurs um mehr als 20% gestiegen. Dabei habe er in der Nacht auf Dienstag bei rund 35.000 USD sogar den höchsten Stand seit Mai 2022 erreicht. Das Zauberwort, das diese Kursrally maßgeblich antreibe, laute: Spot-ETF.Neben Bitcoin sei insbesondere die Nummer 2 nach Marktkapitalisierung, Ethereum, interessant für Anleger. Hier gebe es deutlich mehr Anwendungsmöglichkeiten wie z.B. die Plattform für NFT-Kunstwerke - und es kämen immer mehr hinzu.Beispielsweise präsentiere die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) heute neue Krypto-Briefmarken, designt von künstlicher Intelligenz. Trotz der Meinung mancher Experten, dass NFTs passé seien, sorge diese Kombination für Aufsehen. Die erste limitierte Sammler-Krypto-Briefmarke erscheine am 2. November, weitere sollten folgen. Ein Schritt in die Welt der digitalen Kunst und Blockchain-Technologie.