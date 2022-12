Die Lage an den Kapitalmärkten bleibe fragil und insbesondere Kryptowährungen seien nach der FTX-Pleite stark angeschlagen. Ethereum zeige sich am heutigen Mittwoch schwächer als andere Coins wie der Bitcoin. Anleger müssten sich hier weiterhin in Geduld üben und sollten vorsichtig agieren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Handelswoche wird weiterhin von Zins- und Konjunktursorgen dominiert, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".In solch einem Marktumfeld stünden besonders die risikoreicheren Wertpapiere aus dem Tech-Sektor sowie Kryptowährungen unter Druck. Bei Ethereum hätten die Bullen jetzt einen wichtigen Test nicht bestanden. Es drohe ein weiterer Rücksetzer.In der letzten Novemberwoche hätten die Bullen noch zu einer ersten Erholung angesetzt, nachdem der Ethereum-Kurs (ETH) im Zuge der FTX-Pleite auf ein Mehrmonatstief bei 1.067 Dollar gefallen sei. Die Erholung sei bis an die 1.310 Dollar-Marke verlaufen und habe damit knapp den kurzfristigen GD50 bei 1.330 Dollar verfehlt. Damit habe sich eine massive Widerstandszone in diesem Bereich ausgebildet.