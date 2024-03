Es sei erwähnenswert, dass sich die Gewinne des Altcoin-Marktes in der Vergangenheit nur nach der Halbierung von Bitcoin selbst beschleunigt hätten, während der Zyklus jetzt etwas anders sein könnte, da Bitcoin vor der Halbierung neue historische Höchststände erreicht habe, was noch nie zuvor passiert sei.



Das Projekt erwarte zwei wichtige Katalysatoren für die Entwicklung des Netzwerks: die Halbierung von Bitcoin selbst und die mögliche SEC-Zulassung des Ethereum-ETF. In einem solchen Szenario scheine der Bereich um 5.000 USD in diesem Jahr ein realistisches Ziel zu sein, was das Potenzial für eine Aufwärtsbewegung von 25% impliziere.



Ein Blick auf den Chart zeige, dass sich der Token in einem regelmäßigen Aufwärtstrend befinde, der vor kurzem den Widerstand in Form des 23,6-Fibonacci-Retracements der Abwärtswelle von 2021 bei 3.700 USD durchbrochen habe und den Weg zu Niveaus in der Nähe von 4.000 USD frei mache. Ein Blick auf frühere große Preisreaktionen zeige, dass Ethereum, wenn man die aktuelle Aufwärtswelle seit letztem Herbst mitzähle, möglicherweise eine Korrektur um 4.100 USD erleben könnte, was einen Anstieg von fast 5% bedeuten würde. Das Ausmaß dieses Anstiegs stehe 1 zu 1 im Einklang mit allen früheren großen Ethereum-Abwärtswellen aus den Jahren 2021 und 2022.



Andererseits, wenn man es für angemessener halte, die aktuellen Anstiege mit den Aufwärtswellen von 2021 und 2022 zu vergleichen, könnte der Impuls von Ende Januar Ethereum sogar auf Niveaus in der Nähe von 4.500 bis 5.000 USD führen, nahe den Allzeithochs. (08.03.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, wird heute mit einem Plus von fast 2,5% gehandelt und setzt damit die Ende Januar begonnene dynamische Aufwärtsbewegung fort, so die Experten von XTB.Bitcoin selbst sei in den letzten Tagen nicht mehr so schnell gewachsen, obwohl er sich immer noch in der Nähe von Allzeit-Rekordhöhen bewege. Kryptowährungen würden durch einen schwächer werdenden US-Dollar und die zunehmenden Hinweise der US-Notenbank, dass Zinssenkungen nur eine Frage der Zeit seien und eine "Normalisierung" der Geldpolitik unmittelbar bevorstehe, angekurbelt, was den risikofreien Zinssatz senken und somit das Interesse an risikoreichen Anlagen steigern könnte.