Könnten die Bullen das Momentum weiterhin halten, stünden die Chancen in den kommenden Tagen gut, dass sie nicht nur die beiden Indikatoren, sondern auch den technischen Widerstand bei 1.239 Dollar überwinden könnten. Das wäre ein erster wichtiger Schritt. Im Anschluss rücke dann der GD100 bei der runden 1.300-Dollar-Marke ins Visier.



Die Bullen würden mit Rückenwind in das neue Jahr starten, da neben der freundlichen Stimmung auch die Unterstützungen bei 1.150 Dollar sowie 1.071 Dollar standhaft geblieben seien. Die Chancen, dass 2023 ein besseres Jahr für Kryptowährungen werde, stünden gut. Allerdings müssten Anleger vorerst mit erhöhter Volatilität rechnen und sollten entsprechend vorsichtig agieren.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum. (02.01.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das neue Börsenjahr startet freundlich und die Kurse legen auf breiter Front zu, so Tim Temp von "Der Aktionär".Auch bei Kryptowährungen wie Ethereum seien die Anleger in Kaufstimmung. Damit klettere der Kurs jetzt wieder über die 1.200-Dollar-Marke und stehe kurz vor dem Sprung über eine wichtige Hürde. Anleger sollten jetzt auf diese Signale achten.2022 habe Ethereum (ETH) rund zwei Drittel seines Wertes verloren und nach dem FTX-Skandal sei der Coin seit einigen Wochen auf Richtungssuche. Die Bullen würden am heutigem Montag einen erneuten Angriff starten, um den massiven Abwärtstrend zu durchbrechen.