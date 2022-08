Der Knotenpunkt des Kryptowährungs-Minings

Die Ähnlichkeit der Chaptcha-Rätsel

Beim Bitcoin-Mining ist die Methode ähnlich, aber noch komplexer. Jedes mathematische Problem ist ein außerordentlich schwieriges Chaptcha für einen Miner. Wenn Ethereum zu einem cloudbasierten Zahlungs- und Vertragsnetzwerk werden soll, wird dies ein äußerst ineffizienter Prozess sein.



In dieser Hinsicht waren die frühen Phasen von Bitcoin nicht allzu herausfordernd, denn die Chaptchas waren lästig und zeitaufwendig.



Der Prozess wurde jedoch auf den Kopf gestellt, als die beliebteste Kryptowährung in großem Umfang genutzt wurde. Durch den Anstieg des Transaktionsvolumens ist es nun eine teure und ineffektive Tätigkeit.



Ein Ethereum-Netzwerk ohne Mining: die Essenz von Ethereum 2.0

Alternativ: Erneuern. Das ist das Problem, mit dem Bitcoin und das Blockchain-Ökosystem im Jahr 2022 konfrontiert sein werden, wenn die Kryptoassets stark zurückgehen. Die Welt der Kryptowährungen hat begonnen, nach Alternativen zum zeitaufwändigen Mining zu suchen.



Eine davon ist der Übergang vom Proof of Work-Ansatz zu einem PSO-System (Proof of Stake). Wie werden also ohne Mining die Blockchain und die Transaktionen bestätigt?



Der PSO basiert auf dem Staking, einer Möglichkeit, mit Kryptowährungen Geld zu verdienen, das als Validator der Blockchain fungiert. Dadurch wird die Skalierbarkeit und Effizienz des Blockchain-Netzwerks erhöht.



Diese Option kann den Energieaufwand für das Mining und die hohen Kosten für die notwendige Ausrüstung reduzieren.



Was genau ist Staking?

Es handelt sich um eine Bankeinlage in der Welt der Kryptowährungen. Die Benutzer halten Bitcoins, die sie nicht verwenden wollen, im Austausch gegen Zinszahlungen.



Dies geschieht durch die Nutzung bestimmter Staking-Plattformen oder Börsen (Websites, die digitale Vermögenswerte tauschen). Wie hilft dies bei der Validierung der Blockchain?



Den Nutzern wird empfohlen, eine bestimmte Menge an Münzen oder Token zu halten, wenn sie diese Methode verwenden. Da sie über Token verfügen, können sie an der Zufallsauswahl für die Verteilung der Aufgaben teilnehmen.



Diejenigen, die eine größere Investition tätigen, werden daher vom Netzwerk stärker gewichtet und haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, ausgewählt zu werden.



Sobald sie ausgewählt wurden, können sie dem Netzwerk neue Blöcke hinzufügen und Transaktionen validieren, während sie Belohnungen und Entschädigungen für ihre Bemühungen erhalten.



Risiken und Nachteile des Stakings

Man muss sich jedoch immer der Gefahren bewusst sein. Wie im Fall von Terra haben einige Menschen bei dieser Operation fast alles verloren. Das Investieren in Kryptowährungen birgt aufgrund ihrer extremen Volatilität erhebliche Risiken.



Vergessen Sie nie eine der Maximen der Finanzwelt: Je höher das Risiko, desto höher die Rendite und umgekehrt. (17.08.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im Auftrag des gegenständlichen Unternehmens. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Kryptowährungen wurden von Anfang an mit dem Ziel entwickelt, ein normales Zahlungs- und Transaktionssystem zu werden.Werden sie ihre Aufgabe erfüllen? Werden sie das effizienteste und effektivste Mittel für Vertragsabschlüsse sein? Die neuesten Fortschritte im bekanntesten Blockchain-Netzwerk (Blocksystem) der Welt, Ethereum, haben Fortschritte in diese Richtung gebracht.Wir stellen Ethereum 2.0 im Detail vor und erläutern die möglichen Umwälzungen, die eintreten könnten, wenn die zweite Version dieser virtuellen Welt erfolgreich ist.Doch bevor wir weitergehen, sollten Sie bedenken, dass Aktiencheck.de Sie mit neuen Inhalten über das Neueste aus der Welt der Kryptowährungen informiert. So verstehen Sie auch, warum automatisierter Handel im Jahr 2022 so wichtig ist und warum so viele erfahrene Inverstoren Bots einsetzen, um ihre Gewinne zu erzielen.Eine der größten Herausforderungen, mit denen Kryptowährungen begegnet sind, ist die Ineffizienz. Das liegt an der großen Menge an Energie und Rechenressourcen, die sie verbrauchen.Eine ihrer Hauptanwendungen, die Bezahlung von Einkäufen, ist ein Beispiel für diese Einschränkung. Dies ist unbestreitbar ein Nachteil im Vergleich zu traditionellen Zahlungsmöglichkeiten. Visa und MasterCard sind um ein Vielfaches besser in der Lage, Transaktionen zu validieren als Blockchain-Netzwerke.Der Grund dafür ist, dass im Bitcoin-Sektor Miner erforderlich sind, um jeden Stapel von Transaktionen (oder Block) zu validieren.Dies wird als Proof of Work (POW) bezeichnet. Ohne ein solides Fundament hätte sich Bitcoin nicht so schnell entwickeln können. Es bietet Sicherheit gegen Hackerangriffe, allerdings zu hohen Kosten in Bezug auf Technologie und Energie.POW ist das technische Wort für Bitcoin-Mining. Bei diesem Ansatz wird ein kryptografischer Code entschlüsselt und ein schwieriges mathematisches Problem gelöst, um eine Blockchain zu validieren.Die Belohnung dafür ist die Schaffung von Kryptowährung. Die Miner sind die Hauptakteure in dieser komplizierten Operation.Da das Lösen dieser Rätsel immer mehr Energie und Rechenressourcen erfordert, ist diese Tätigkeit mit zunehmender Popularität der Kryptowährungen immer schwieriger geworden.Eine einfache Analogie wird Ihnen helfen, den Kryptowährungs-Schneeball zu verstehen. Wenn Sie das Internet nutzen, um eine Website zu besuchen oder sich für einen Dienst anzumelden, sind Sie zweifellos schon einmal auf ein Chaptcha, ein Bilderrätsel, gestoßen.