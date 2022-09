Nunmehr aber stehe ein Kurswechsel bevor. Mitte September werde, wenn alles nach Plan laufe, die Ethereum-Blockchain vom Proof-of-Work-Verfahren auf das Proof-of-Stake-Verfahren umgestellt. Letzteres sei eine Methode, bei der die Teilnehmer, die die Richtigkeit von Transaktionen feststellen würden (die Validatoren), eine bestimmte Menge an Ether in einem als Treuhänder fungierenden Smart Contract auf der Blockchain deponieren würden. Durch ein Zufallsprinzip werde alle zwölf Sekunden einer der Validatoren ausgewählt, um einen neuen Block von Transaktionen zu wählen und zu validieren. Als Belohnung für diese Aktion würden die Validator:innen jeweils einen im Protokoll festgelegten Betrag in Ether erhalten.



Die Auswahl der Transaktionen werde von den anderen Blockchain-Teilnehmer:innen überprüft und wenn sich herausstelle, dass betrügerische Transaktionen genehmigt worden seien, würden die von dem Validator deponierten Ether eingefroren. Bei 32 Ether - das sei die Menge an Ether, die deponiert werden müsse und es entspreche bei einem Etherkurs von 1.500 Euro 48.000 Euro - sei dies ein starker Anreiz, die Validierung sorgfältig durchzuführen und auf Betrug zu verzichten.



Anders als beim Proof-of-Work-Verfahren sei für das Proof-of Stake-Verfahren keine besondere Rechenleistung notwendig und der Energiebedarf sei minimal. Die Ethereum-Stiftung sage, dass das Verfahren mehr als 99% an Energie einspare. Die Umstellung des Verfahrens erfolge, indem die zu diesem Zweck bereits 2020 aufgebaute Beacon chain, die auf dem Proof-of-Stake-Verfahren beruhe, mit der existierenden Ethereum-Blockchain fusioniert werde. Daher werde das Ereignis auch gerne als "The Merge" angekündigt.



Diese Umstellung, auf die man seit vielen Jahren hinarbeitet und die immer wieder verschoben worden sei, sei bahnbrechend. Denn nur so werde es im nächsten Jahr möglich sein, die Skalierbarkeit der Ethereum-Blockchain zu erhöhen und die Transaktionskosten auf ein Minimum zu senken. Verkürzt gesagt geschehe dies, in dem die Validatoren nur kleinere Einheiten der Blockchain überprüfen müssten. Die dafür notwendige Aufteilung der Blockchain nenne sich Sharding.



Dadurch werde es möglich sein, die Skalierbarkeit der Ethereum Blockchain um ein Vielfaches zu erhöhen. Und damit dürfte die Revolution im Finanzsektor an Fahrt aufnehmen. Denn die Skalierbarkeit und die Reduktion der Transaktionskosten werde es ermöglichen, dass sich auf einmal zehntausende von Geschäftsmodellen rechnen würden, die bislang von traditionellen Finanzinstituten zu günstigeren Bedingungen hätten angeboten werden können.



Die Währung Ether dürfte unter diesen Umständen als Zahlungsmittel global an Bedeutung gewinnen. Ether sei bereits jetzt eine Währung, die als Zahlungsmittel benötigt werde, um bestimmte digitalisierte Dienste auf der Ethereum-Blockchain zu erwerben bzw. um Smart Contracts dort zu implementieren. Auch für die Tokenisierung von Vermögenswerten - also die Aufteilung von Assets in kleine digitale Einheiten, wodurch diese handelbar würden - sei die Ethereum-Blockchain die erste Wahl, und diese Dienstleistung könne ebenfalls nur mit Ether erworben werden. Ether sei daher ein Zahlungsmedium bzw. Geld. Da Ethereum international eingesetzt werde, werde Ether durch den "Merge" und die weiteren Schritte in Richtung Skalierbarkeit eine wahrhaft globale Währung. (15.09.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Beacon chain, sharding, Proof-of-Stake, ich verstehe kein Wort, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Dabei würden diese Begriffe die Revolution beschreiben, die in der Blockchain-Welt im Gange sei und den Finanzsektor disruptieren dürften. Mit der für Mitte September terminierten grundlegenden Umstellung der Ethereum-Blockchain würden die Voraussetzungen geschaffen, um dezentralen Geschäftsmodellen im Finanzbereich, dem Decentralized Finance-Sektor (DeFi), zum Durchbruch zu verhelfen. Für traditionelle Kreditinstitute könnte es mittel- bis langfristig ungemütlich werden, sollten sie diese Entwicklung verschlafen. Und es dürfte sich eine neue globale Währung etablieren, Ether, die native Währung der korrespondierenden Blockchain.Aber der Reihe nach. Die Ethereum-Blockchain sei im Grunde genommen eine Art Basistechnologie. Ähnlich wie Strom, das Internet oder KI lasse sie sich für ganz unterschiedliche Zwecke verwenden und hier würden DeFi-Geschäftsmodelle eine prominente Stellung einnehmen. In diesem Bereich werde die Ethereum-Blockchain bereits eingesetzt, um dezentral agierende Asset-Manager, Kreditvermittler, Handelsplätze, Versicherungen und Zahlungsverkehrsdienstleister aufzubauen. Das Besondere an ihnen: Die Geschäftsmodelle seien nichts anderes als eine Sammlung von Codes, die auf der Blockchain programmiert seien - die sogenannten Smart Contracts - und sie würden teure Intermediäre überflüssig machen.Die Validierung der Transaktionen sei bislang außerdem durch das energieintensive Lösen von kryptografischen Rätseln erfolgt, dem so genannten Mining in Form des Proof-of-Work-Verfahrens. Der Energieverbrauch zum Betreiben der Ethereum-Blockchain entspreche derzeit dem Stromverbrauch von Finnland. Dieser Umstand habe die Ethereum-Blockchain aus Klimaschutzgründen zusätzlich angreifbar gemacht.