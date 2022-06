Investiere lassen die Position laufen und bewahren weiterhin Ruhe, so Tim Temp von "Der Aktionär".



Hinweis auf Interessenkonflikte



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum



Hinweis auf Interessenkonflikte



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate ein-gegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum. (20.06.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die neue Handelswoche startet freundlich, nachdem die vergangenen Tage erneut von starkem Verkaufsdruck gekennzeichnet waren, so Tim Temp von "Der Aktionär".Eine außergewöhnlich hohe Volatilität hätten im Wochenendhandel zahlreiche Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum verzeichnet. Bei Ether würden sich nun die Bullen eindrucksvoll zurückmelden und den Kurs wieder über 1.000 Dollar heben.Am 18. Juni sei der Preis pro Ether (ETH) weiter gefallen und rutsche sogar unter die 900-Dollar-Marke. Damit habe der Coin so tief wie seit 18 Monaten nicht mehr notiert. Zugleich hätten einige Anzeichen im Chart auf den aktuell besonderen Preisbereich hingedeutet. Wie "Der Aktionär" berichtet habe, befinde sich rund um die psychologisch wichtige 1.000-Dollar-Marke eine starke Support-Zone.Diese sei von überproportionalem Handelsumsatz gekennzeichnet und zeuge damit von der hohen Bedeutung für die Anleger. Mit dem Kursanstieg am gestrigen Sonntag von über 20 Prozent hätten die Bullen ein starkes Zeichen gesendet, dass sie den aktuellen Preisbereich für attraktiv bewerten würden.Kryptoanleger würden wahrscheinlich für längere Zeit starke Nerven brauchen, da die Herausforderungen vielfältig seien und sich nicht von heute auf morgen lösen lassen würden. Insbesondere müsse sich zunächst die Volatilität normalisieren, bevor hier ein Einstieg wieder sinnvoll werde.