Seitdem hätten sich sowohl der Begriff Femtech als auch eine ganze Reihe an Innovationen aus diesem Bereich in zahlreichen Anwendungsgebieten etabliert. Allein im Bereich Zyklus-App gebe es mittlerweile weltweit mehr als 100 Programme für das Smartphone. Femtech sei jedoch deutlich umfassender.



Dazu würden auch Themen wie Reproduktionsmedizin, Schwangerschaft, Geburt und Neugeborenenservices, Becken- und Uterusgesundheit oder Allgemeine Frauengesundheit gehören. Dabei handle es sich um Bereiche, die eine hohe Zahl von Frauen betreffen würden. In den industrialisierten Ländern hätten zehn Prozent der Frauen, die schwanger werden möchten, damit Schwierigkeiten. In Deutschland hätten sogar rund ein Drittel der Frauen Probleme mit den Wechseljahren. Aufgrund der hohen Verbreitung spiele auch das Thema Brustkrebs eine wichtige Rolle. Bei Femtech handle es sich somit nicht um ein Nischenthema, sondern um einen Wachstumsmarkt, der aufgrund seines jungen Alters über enormes Potenzial verfüge.



Typisch für einen jungen Bereich hätten anfangs vor allem Start-ups die Femtech-Szene dominiert. Mittlerweile würden aber auch Konzerne mit milliardenschweren Umsätzen und Börsenwerten bei dem Thema mitmischen. Zum Beispiel Establishment Labs (ISIN VGG312491084/ WKN A2JRE4). Das Unternehmen aus Costa Rica sei vor allem auf die Brustästhetik und -rekonstruktion spezialisiert. Konkret gehe es um silikongefüllte Brust- und Körperimplantate. Seit 2010 habe Establishment Labs bereits mehr als 2,5 Millionen Implantate an plastische Chirurgen in mehr als 80 Ländern geliefert. Nach der rasanten Aktienrally der vergangenen Jahre komme das Unternehmen mittlerweile auf einen Börsenwert von rund 1,6 Milliarden Euro (Stand: 28.02.2023). Die Implantate von Establishment Labs würden als Hightech- Medizinprodukte gelten.



Oder Richter Gedeon (ISIN HU0000123096/ WKN A1W16N). Das Unternehmen bekannt als Generikahersteller aus Ungarn biete nach eigenen Angaben Frauen jeder Altersgruppe hochwirksame, sichere und preislich erschwingliche Präparate in allen relevanten Indikationen der Frauengesundheit an. Das Biotech-Unternehmen komme derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,8 Milliarden Euro.



InMode (ISIN IL0011595993/ WKN A2PP3A) aus Israel schaffe es immerhin auf einen Börsenwert von 2,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen entwickele und verkaufe auf Hochfrequenz (RF) basierende Technologien, die bei Schönheitsbehandlungen eingesetzt würden. Im Gegensatz zu den meisten herkömmlichen Verfahren würden die Behandlungen mit InMode nur eine lokale Betäubung benötigen, seien narbenfrei und in der Regel günstiger.



Zurück zu Ida Tin. Mittlerweile würden weltweit in mehr als 190 Ländern rund elf Millionen Frauen die Zyklus-App Clue nutzen. Das Beispiel zeige, welches Potenzial im Bereich Femtech stecke. Der Healthcaremarkt insgesamt zeichne sich seit Jahren durch ein robustes und weitgehend konjunkturunabhängiges Wachstum aus. Zu den wesentlichen Treibern würden das weltweite Bevölkerungswachstum und eine Vielzahl von Innovationen zählen. Beim Bereich Femtech komme dazu, dass das Thema Frauengesundheit bis vor wenigen Jahren völlig vernachlässigt worden sei. Es bestehe somit ein enormer Nachholbedarf. Und der Innovationszug habe hier gerade erst Fahrt aufgenommen. (03.03.2023/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Femtech ist ein relativ junger Subsektor in der Healthcare-Branche - Andreas Dittmer, Produkt- und Client Portfolio Manager bei der Apo Asset Management GmbH (apoAsset), erklärt, warum in diesem Bereich große Wachstumsmöglichkeiten für Unternehmen sowie Anlegerinnen und Anleger schlummern.Die Medizin werde gewissermaßen weiblich: Bei Femtech, einer Wortschöpfung aus den beiden Begriffen Female und Technology, handle es sich um einen noch jungen Bereich in der Medizintechnik. Im Kern gehe es um neue Technologien, Programme und Services, die speziell auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten seien. Eigentlich sei es erstaunlich, dass es diesen Bereich noch nicht länger gebe.Immerhin kämen Frauen auf einen Anteil von rund 50 Prozent an der Weltbevölkerung. Gleichzeitig würden sich abhängig vom Geschlecht in zahlreichen Bereichen die Anforderungen an die medizinische Versorgung erheblich unterscheiden. Schließlich würden Frauen als gesundheitsbewusster als Männer gelten. Interessanterweise seien im Bereich der Medikamentenentwicklung die meisten Präparate für weiße Männer in der westlichen Welt entwickelt worden. In der Anwendung zeige sich, dass diese nicht für alle Menschen gleichermaßen wirken würden.