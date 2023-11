NYSE-Aktienkurs Estée Lauder-Aktie:

156,58 USD -2,79% (06.09.2023, 22:00)



ISIN Estée Lauder-Aktie:

US5184391044



WKN Estée Lauder-Aktie:

897933



Ticker-Symbol Estée Lauder-Aktie:

ELAA



NYSE-Symbol Estée Lauder-Aktie:

EL



Kurzprofil Estée Lauder Companies Inc.:



Estée Lauder Companies Inc. (ISIN: US5184391044, WKN: 897933, Ticker-Symbol: ELAA, NYSE-Symbol: EL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern und Herstellern von Luxusprodukten im Kosmetikbereich. Das Produktportfolio im Einzelnen umfasst Haut- und Haarpflegeprodukte, Make-up und Parfums. Zum umfassenden Markenangebot des Konzerns zählen Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M•A•C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced und Dr. Jart+. Vertrieben werden die Produkte vornehmlich über hochpreisige Kaufhausketten, Fachhändler, gehobene Parfümerien, Apotheken, Hair Salons, Spas, Duty Free Shops sowie online. (29.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Great Falls (www.aktiencheck.de) - Estée Lauder-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:Linda Bolton Weiser, Analystin von D.A. Davidson & Co., rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Estée Lauder Companies (ISIN: US5184391044, WKN: 897933, Ticker-Symbol: ELAA, NYSE-Symbol: EL) und erhöht das Kursziel.D.A. Davidson & Co. nehme die Estée Lauder-Aktie in seine "Best-of-Breed-Bison"-Initiative auf, die darauf abziele, die qualitativ hochwertigsten Unternehmen mit einer starken Wettbewerbsposition und außergewöhnlichen Finanzkennzahlen zu identifizieren, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Der Kosmetik-Konzern verfüge als einziger börsennotierter US-Pureplayer in der globalen Prestige-Schönheitsbrancheüber ein leicht verständliches Geschäftsmodell, der in allen vier großen Marktsegmenten vertreten sei. Estée Lauder sei überdurchschnittlich stark in den Bereichen Hautpflege - 51% des Umsatzes - und Reiseeinzelhandel - 20% des Umsatzes - engagiert, die historisch gesehen die margenstärksten und wachstumsstärksten Bereiche der Branche seien. Zwar sei die Aktie gegenüber ihrem Höchststand zum Jahresende 2021 um 70% gesunken, doch sei dies hauptsächlich auf Probleme in Festland-China und den mit China verbundenen Reise-Einzelhandel zurückzuführen.Linda Bolton Weiser, Analystin von D.A. Davidson & Co., hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Estée Lauder-Aktie bestätigt und das Kursziel von 146 auf 163 USD angehoben. (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze Estée Lauder-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Estée Lauder-Aktie:146,45 EUR +0,31% (07.09.2023, 09:35)