Tradegate-Aktienkurs Estée Lauder-Aktie:

148,75 EUR -0,23% (18.08.2023, 16:57)



NYSE-Aktienkurs Estée Lauder-Aktie:

160,00 USD -1,27% (18.08.2023, 16:44)



ISIN Estée Lauder-Aktie:

US5184391044



WKN Estée Lauder-Aktie:

897933



Ticker-Symbol Estée Lauder-Aktie:

ELAA



NYSE-Symbol Estée Lauder-Aktie:

EL



Kurzprofil Estée Lauder Companies Inc.:



Estée Lauder Companies Inc. (ISIN: US5184391044, WKN: 897933, Ticker-Symbol: ELAA, NYSE-Symbol: EL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern und Herstellern von Luxusprodukten im Kosmetikbereich. Das Produktportfolio im Einzelnen umfasst Haut- und Haarpflegeprodukte, Make-up und Parfums. Zum umfassenden Markenangebot des Konzerns zählen Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M•A•C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced und Dr. Jart+. Vertrieben werden die Produkte vornehmlich über hochpreisige Kaufhausketten, Fachhändler, gehobene Parfümerien, Apotheken, Hair Salons, Spas, Duty Free Shops sowie online. (18.08.2023/ac/a/n)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Kosmetik-, Parfüm- und Modeholding Estée Lauder Companies (ISIN: US5184391044, WKN: 897933, Ticker-Symbol: ELAA, NYSE-Symbol: EL) hat heute ihre Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt, so die Experten von XTB.Der Bericht sei besser ausgefallen als von Analysten erwartet. Die Prognosen hätten einen Umsatzrückgang von 2,5% im Vergleich zum Vorjahr vorgesehen - diese hätten einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr gezeigt, und anstelle eines Verlustes pro Aktie habe das Unternehmen einen kleinen Gewinn erwirtschaftet. Der Umsatz sei jedoch rückläufig gewesen, und das Unternehmen habe auf einen allgemeinen Abschwung in der Luxusbranche verwiesen.- Umsatz: 15,91 Mrd. USD gegenüber 17,71 Mrd. USD im 2. Quartal 2022 (Rückgang um 10% gegenüber dem Vorjahr).- Nettoumsatz: 3,63 Mrd. USD gegenüber 3,48 Mrd. USD Prognose- Gewinn pro Aktie: 0,07 Dollar vs. 0,04 Dollar prognostiziertem Verlust- Nettogewinn: 1,01 Mrd. USD gegenüber 2,39 Mrd. USD in Q2 2023- Dividendenausschüttung von 0,66 Dollar pro AktieIn einem Kommentar zu den Ergebnissen habe das Unternehmen die stärkere Nachfrage nach Produkten in Asien auf Kosten eines schwächelnden Verbrauchers auf dem US-Markt hervorgehoben. Die Öffnung Chinas, auch wenn sie nicht im Sinne Pekings verlaufen sei, spiegele immer noch eine höhere Verbrauchernachfrage im Jahresvergleich und Überseereisen wider - ein beträchtlicher Teil des Umsatzes von Estée Lauder stamme aus den Duty-free-Zonen der Flughäfen. Diese Nachfrage sei jedoch nicht so hoch, wie das Unternehmen gehofft habe, so dass es seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt habe - die Aktie habe fast 2% verloren.Der RSI-Indikator für Estée Lauder im Wochenchart nähere sich extrem überverkauften Niveaus, die in den letzten 8 Jahren nur wenige Male aufgetreten seien. Der Kurs falle in die Nähe der Niveaus des Abschwungs von 2020. Die Aktien des Unternehmens würden vor der Eröffnung des US-Marktes 5% verlieren. Quelle: xStation5 von XTBBörsenplätze Estée Lauder-Aktie: