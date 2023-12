NYSE-Aktienkurs Estée Lauder-Aktie:

Estée Lauder Companies Inc. (ISIN: US5184391044, WKN: 897933, Ticker-Symbol: ELAA, NYSE-Symbol: EL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern und Herstellern von Luxusprodukten im Kosmetikbereich. Das Produktportfolio im Einzelnen umfasst Haut- und Haarpflegeprodukte, Make-up und Parfums. Zum umfassenden Markenangebot des Konzerns zählen Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M•A•C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced und Dr. Jart+. Vertrieben werden die Produkte vornehmlich über hochpreisige Kaufhausketten, Fachhändler, gehobene Parfümerien, Apotheken, Hair Salons, Spas, Duty Free Shops sowie online. (05.12.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Estée Lauder-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Estée Lauder Companies (ISIN: US5184391044, WKN: 897933, Ticker-Symbol: ELAA, NYSE-Symbol: EL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dem Aktienprofi gefalle der Chart der Aktie von Estée Lauder. Er zeige den Versuch einer Bodenbildung. Das Unternehmen habe sieben Quartale in Folge im Jahresvergleich rückläufige Umsätze gemeldet. Hinzu komme die Marktschwäche bezüglich der hochpreisigen Mode. Der Großteil der negativen Nachrichten scheine jedoch schon im Kurs eingepreist zu sein. Im kommenden Geschäftsjahr werde damit gerechnet, dass man zumindest im 2. Halbjahr in die Gewinnzone zurückkehre. Man habe nämlich verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Kosten in Griff zu bekommen. Dann könnte sich der Kurs der Estée Lauder-Aktie weiter nach oben bewegen. Zuletzt sei der Abwärtstrend geknackt worden und die Charttechnik sende ein Kaufsignal. Anleger könnten versuchen, bei der Estée Lauder-Aktie mitzuspielen, denn die 200-Tage-Linie verläuft bei 183 USD und somit ist hier noch reichlich Luft nach oben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.12.2023)