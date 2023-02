Börsenplätze EssilorLuxottica-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs EssilorLuxottica-Aktie:

169,05 EUR -3,15% (23.02.2023, 12:59)



Euronext Paris-Aktienkurs EssilorLuxottica-Aktie:

169,80 EUR -2,72% (23.02.2023, 13:11)



ISIN EssilorLuxottica-Aktie:

FR0000121667



WKN EssilorLuxottica-Aktie:

863195



Ticker-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

ESL



Euronext Paris-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

EL



NASDAQ OTC-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

ESLOF



Kurzprofil EssilorLuxottica SA:



EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EL, NASDAQ OTC-Symbol: ESLOF) ist ein Zusammenschluss des führenden Herstellers von Brillengestellen und Sonnenbrillen und des führenden Anbieters optischer Linsen. Beide Unternehmen sind deutlich größer als die nächstgrößeren Akteure in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern und beherrschen etwa 15% des weltweiten Brillenmarktes. Das fusionierte Unternehmen wird eine breite geografische Präsenz haben und etwa 35% seines Umsatzes in Europa, 45% in den USA und den übrigen Anteil in Asien und Lateinamerika erzielen. (23.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EssilorLuxottica-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der EssilorLuxottica SA (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EL, NASDAQ OTC-Symbol: ESLOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.EssilorLuxottica überzeuge mit den am Donnerstag vorgelegten 2022er Zahlen nicht. Der italienisch-französische Brillenkonzern habe zwar - dank starker Nachfrage in Europa und dem starken Dollar - mit Umsatz und Gewinn im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Doch der Ausblick lasse die Anleger zweifeln. Die Aktie verliere deutlich.Der Brillenkonzern, der für solch exklusive Marken wie Ray-Ban, Burberry, Oakly und Ralph Lauren bekannt sei, habe im vergangenen Jahr seine Umsätze um 14 (währungsbereinigt um acht) Prozent auf 24,5 Milliarden Euro verbessert. Der Überschuss sei insgesamt um fast ein Viertel auf 2,9 Milliarden Euro gestiegen. Beide Kennziffern hätten damit den durchschnittlichen Analysten-Schätzungen entsprochen. Die Dividende solle indes um 29 Prozent auf 3,23 Euro je Aktie erhöht werden und damit stärker als von Experten erwartet.Das Problem: Im vierten Quartal habe sich das Wachstum jedoch auf 3,9 Prozent (währungsbereinigt) gegenüber 8,2 Prozent im Vorquartal verlangsamt, was teilweise auf eine schwierige Vergleichsbasis nach dem starken Wachstum im Vorjahr zurückzuführen sei, so Essilor-Luxottica. Und auch der Ausblick des Brillenkonzerns sei zu unkonkret: Essilor habe zwar die Mittelfristziele bis 2026, wonach der Umsatz jährlich im mittleren einstelligen Bereich wachsen und die operative Marge knapp unter 20 Prozent liegen solle, bestätigt. Eine genaue Prognose für 2023 bleibe das Unternehmen allerdings schuldig.Die im Eurozonen-Auswahlindex EURO STOXX 50 gelistete Aktie verliere am Donnerstag (Mittagszeit) rund 3,5 Prozent auf 168,60 Euro. Damit rutsche der Luxus-Titel unter den GD50, der aktuell bei 172,08 Euro verlaufe. Nächster (starker) Support wäre im Falle weiteren Abgabedrucks dann der GD200 bei 159,35 Euro.Daher ist die Aktie auf jeden Fall eine Halteposition, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link