Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Gastronomie sucht händeringend Arbeitskräfte, an den Flughäfen fehlt Personal zur Abfertigung der Reisenden - das sind die Bilder des Sommers 2022 in Deutschland, so die Analysten der DekaBank.Die Gründe für den Arbeitskräftemangel seien mannigfaltig und von unterschiedlicher Tragweite. Am schwersten wiege eine allgemeine Verknappung der Arbeitskräfte im Zug des demographischen Wandels. Sie führe perspektivisch zu einem Rückgang des langfristigen, verspannungsfreien Wachstums und bringe einen höheren Lohndruck mit sich. Hier helfe kurzfristig nur Zuwanderung und langfristig eine familienfreundliche Politik sowie ein stärkerer Einsatz von Maschinen als Ersatz für Arbeitskräfte, und das auch nur in begrenztem Maße.Das IW Köln komme in einer aktuellen Studie zu dem Schluss, dass der Bevölkerungsrückgang ab 2030 wohl nicht zu verhindern, allenfalls abzuschwächen sei. Auch strukturelle Verschiebungen, wie der Wandel vom Verbrenner- zum Elektromotor, könnten sich längerfristig auf die Verfügbarkeit von Arbeitskräften auswirken und so die wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen. Qualifikation sei hier der Schlüssel zur Beseitigung der Probleme. Dort wo mangelnde Attraktivität in Kombination mit knappen Arbeitskräften am Wirken sei, seien die Arbeitgeber gefragt. Zyklisch bedingte Engpässe würden sich schließlich irgendwann von selbst korrigieren, wenn es zu einem konjunkturellen Abschwung komme, hier gebe es keinen Handlungsbedarf. (30.08.2022/ac/a/m)