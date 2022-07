Manche seien auch der Auffassung, dass die Notenbanken auf halbem Wege aufhören würden, die geldpolitischen Zügel anzuziehen, um eine moderatere Version der Rezession der 1970er Jahre und/oder der damals herrschenden Finanzierungskonditionen abzuwenden. Anders ausgedrückt: Die Notenbanken würden letztlich Inflationsraten hinnehmen, die über ihre Zielwerte hinaus tendieren würden. Wegen der anhaltend angespannten Lage am Arbeitsmarkt falle es den Notenbanken zurzeit leichter, klar gegen die Inflation gerichtete Botschaften zu vermitteln. Werde es ihnen aber gelingen, ihre Geldpolitik nicht vorzeitig wieder zu lockern, wenn sich die Wirtschaft im eigenen Land abschwäche?



Bei welcher Arbeitslosenquote wäre eine Rückkehr der US-Inflation zum Zielwert der FED möglich? Nach ihren Streudiagrammen zu urteilen, seien einige Mitglieder des Offenmarktausschusses der FED der Meinung, dass die Arbeitslosenquote auf 4,1 Prozent - 0,5 Prozentpunkte mehr als zur Zeit - zunehmen müsste, um die Inflation zu stabilisieren. Einen solchen Anstieg habe es bisher nur in einer Rezession gegeben. Diese Schätzungen seien unsicher, würden die Anleger aber in der Überzeugung bestärken, dass die Zähmung der Inflation vielleicht eine Rezession in den USA bedeute. Die Bewertungskennzahlen würden aktuell auf einen starken Konjunkturabschwung, nicht aber auf eine Rezession hinweisen.



Wer allein auf die Zinssätze blicke, laufe Gefahr zu übersehen, dass die Geldpolitik durch die allgemeinen Finanzierungskonditionen diktiert werde. Und auf diese hätten die Notenbanken erheblichen Einfluss. Die FED habe im Juni 2022 mit der Verkürzung ihrer Bilanz begonnen, und zwar viel schneller als bei ihrer ersten quantitativen Straffung im Jahr 2018, die eine Verschärfung der Finanzierungskonditionen zur Folge gehabt habe. Wie im vierten Quartal 2018 könne man auch jetzt nicht ausschließen, dass die Notenbanken vor ein weiteres Dilemma gestellt würden, wenn die Märkte abrutschen würden. Sollten die Notenbanken dann eine Kehrtwende vollziehen und die Geldpolitik lockern, um die Märkte zu retten? Damit würden sie ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen, die in den letzten Monaten im Zuge der Bekämpfung der Inflation ohnehin schon gelitten habe.



Angesichts der hohen Schulden, die im privaten Sektor angehäuft worden seien, würde ein Absturz der Märkte infolge einer Liquiditätsabschöpfung durch die Notenbanken einen massiven Schuldenabbau auslösen, der zu einem fliegenden Wechsel von Inflation zu Deflation führen könnte. Die EZB suche nach einer Strategie, mit der sie einer Fragmentierung der Eurozone entgegenwirken und gleichzeitig die Finanzierungskonditionen straffen sowie die Kontrolle über die Spreads der Peripherieländer behalten könne. Es lasse sich noch nicht sagen, ob sie damit Erfolg haben werde. Doch die Notenbanken seien geschickt darin, mit innovativen Maßnahmen ihre Inflationsziele zu erreichen, ohne die Finanzstabilität zu gefährden.



Die Tatsache, dass die Notenbanken mit der Straffung ihrer Geldpolitik spät dran seien, sei noch nie so offensichtlich gewesen wie jetzt. Die Risiken seien allerdings hoch; denn es falle nicht schwer, sich düstere Szenarien vorzustellen, in denen die Notenbanken entweder zu lasch oder so restriktiv handeln würden, dass sie an den Finanzmärkten einen Crash auslösen würden. Sie müssten wohlüberlegt vorgehen, um ihre Ziele zu erreichen, ohne allzu großen Schaden anzurichten. Die gute Nachricht sei, dass sie aufholen würden und die Weltwirtschaft trotz der aktuell turbulenten geopolitischen und marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zwar angeschlagen, aber nicht am Ende sei.



In den westlichen Ländern verlangsame sich das Wirtschaftswachstum, doch China sollte sich erholen. Ein Inflationsrückgang könnte unmittelbar bevorstehen. In den letzten Wochen seien die Rohstoffpreise allesamt deutlich zurückgegangen, während sich die Märkte über das Wirtschaftswachstum Sorgen machen würden. Und obwohl es Engpässe gebe, hätten manche Sektoren möglicherweise zu hohe Lagerbestände aufgebaut, was Lieferungen erleichtern könnte und wodurch ein Abwärtsdruck auf die Preise möglich sei.



Bis auf Weiteres bleiben wir bei einer vorsichtigen Positionierung, beobachten aber die Entwicklung im Hinblick auf eine Ausweitung unserer Engagements, Benjamin Melman. Es würden sich zahlreiche Anlagechancen in den Schwellenländern, bei High-Yield-Anleihen und Aktien bieten. (14.07.2022/ac/a/m)





