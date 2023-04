"Es ist zu früh, um China abzuschreiben"

Ausschlaggebend für Indien, wie auch für China in den letzten Jahren, sei die schiere Größe der potenziellen Inlandsnachfrage. Ein riesiger lokaler Markt erleichtere Unternehmen die Entscheidung, Produktzentren im Land zu errichten. "Aus diesem Grund unterscheidet sich Indien von anderen Ländern wie Indonesien, Thailand und Vietnam, die in Bezug auf die Bevölkerungszahl von China in den Schatten gestellt werden", sage Dickson. Im Gegensatz dazu sei Indien derzeit die zweitbevölkerungsreichste Nation der Welt (mit 1,417 Milliarden Menschen im Jahr 2022 gegenüber 1,426 Milliarden in China), könne aber laut dem UN-Bericht über die Weltbevölkerungsprognose 2022 bereits in diesem Jahr die Spitzenposition einnehmen. Indiens Verbraucherbasis wachse ebenfalls schnell. So werde die Nachfrage nach Smartphones in den nächsten zwei Jahren die Nachfrage in den USA überholen.



"Aus chinesischer Sicht wird sich der Plus-Eins-Effekt trotz der großen Schlagzeilen allmählich einstellen", so Dickson. "Wer eine rasche Verschiebung der Lieferkettenstrukturen erwartet, muss mehrere Faktoren beachten."



Erstens seien die ausländischen Direktinvestitionen (ADI) in China nach wie vor sehr hoch und seien derzeit mehr als sechsmal so hoch wie in Indien. Im Jahr 2021 habe der Anteil der weltweiten ADI-Zuflüsse, welche auf China ausfielen, 19 Prozent getragen. Lediglich drei Prozent seien nach Indien geflossen.



"Zweitens verweisen Kritiker auf die steigenden Arbeitskosten in China als Grund für Unternehmen, sich anderswo umzusehen - und die Daten bestätigen den ersten Teil dieser Aussage", betone Dickson. "Allerdings steigen die Arbeitskosten in Indien derzeit schneller: von 2010 bis 2021 um 55 Prozent, während sie in China im gleichen Zeitraum nur um 37,9 Prozent stiegen."



Letztendlich werde die Infrastruktur ein Schlüsselfaktor sein. Indien und viele der anderen Schwellenländer, die vom Plus-Eins-Effekt profitieren könnten, müssten in den kommenden zehn Jahren noch viele der Straßen und wichtigen Infrastrukturen ausbauen, über die China bereits verfüge. Speziell in Indien seien die Infrastruktur-Ausgaben in den letzten Jahren gestiegen, aber es werde einige Zeit dauern, bis sie das Niveau erreichen würden, das erforderlich sei, um mit Ländern wie China zu konkurrieren.



"China wird bis zum Ende der 2020er Jahre und darüber hinaus wahrscheinlich Anteile am Welthandel verlieren, während Indien, aber auch Länder wie Vietnam, Thailand, Mexiko usw. an Bedeutung gewinnen werden", resümiere Dickson. Es wäre jedoch ein Fehler, China schon jetzt abzuschreiben - die vorhandene Produktionsinfrastruktur, die Logistikeinrichtungen, die qualifizierten Arbeitskräfte und die Lieferketten machen das Land zu nützlich, um es in absehbarer Zeit aufgeben zu können."



Auch wenn es erst der Anfang sei, Indien sei heute wohl besser aufgestellt als China vor 20 Jahren. Die Regierung sei auf die wirtschaftliche Entwicklung ausgerichtet und scheue sich nicht, kurzfristige Schmerzen für langfristigen Erfolg zu ertragen. Sie habe den Banken- und Immobiliensektor saniert, die Investitionen in die Infrastruktur erhöht und auch die Bürokratie abgebaut, um das Land unternehmensfreundlicher zu machen. (05.04.2023/ac/a/m)





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Die jüngste Ankündigung von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL), das neueste iPhone-Modell in Indien zu produzieren, hat die wachsende China-plus-eins-Diskussion weiter angeheizt, so die Experten der Capital Group.Bei dieser Strategie würden es globale Unternehmen vermeiden, ausschließlich in China zu investieren. Stattdessen würden sie ihre Lieferketten neu ausrichten und sie diversifizieren. Aus der Investitionsperspektive von Julie Dickson, Investment Director, Capital Group wird es wichtig sein, abzuschätzen, inwieweit und wie schnell sich diese Verschiebungen auf China als "Fabrik der Welt" auswirken und welche Chancen sich dadurch für Indien und andere Länder eröffnen, die gut positioniert sind, um einen Teil der globalen Wertschöpfung zu übernehmen."Indien ist ein offensichtlicher Nutznießer dieses Trends", so Dickson. Rajeev Chandrasekhar, der indische Staatsminister für Elektronik und IT, habe kürzlich den Wunsch geäußert, ein zuverlässiger globaler Partner und Teil der globalen Wertschöpfungsketten für logische Halbleiter, Chipsätze und andere elektronische Produkte zu werden. "In seiner Rede auf dem Bengaluru Technology Summit im November 2022 sagte Chandrasekhar, dass die Elektronik- und Halbleiterindustrie auf einen Wert von 1,5 Billionen US-Dollar zusteuert." Er habe die wachsende Präsenz Indiens betont und festgestellt, dass das Land 2014 gut 92 Prozent der verkauften Handys importiert hätte, während 2022 etwa 97 Prozent in Indien hergestellt worden seien."Im Jahr 2014 gab der Minister an, dass das Elektronik-Ökosystem des Landes, das die Bereiche Herstellung, Design, Innovation und Produktion umfasst, einen Wert von etwa 10 Milliarden US-Dollar hat", erläutere Dickson. Bis 2022 sei dieser auf 75 Milliarden US-Dollar angestiegen und das Land habe sich das Ziel gesetzt, die Produktion in diesem Sektor bis 2025 auf 300 Milliarden US-Dollar zu steigern. "Daher sprechen wir derzeit mit mehreren indischen Unternehmen, um herauszufinden, inwieweit sie von den sich ändernden geopolitischen Gezeiten profitieren könnten", so die Expertin.