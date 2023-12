100.000 USD oder sogar 1 Mio. USD?



Eine endgültige Entscheidung über die ETF-Zulassung werde bis zum 10. Januar erwartet. Als sicher gelte, dass der dann folgende sprunghafte Anstieg der Bitcoin-Nachfrage nur zu deutlich steigenden Bitcoinpreisen gedeckt werden könne. Die offene Frage sei lediglich, wie hoch diese Preise sein würden. Die Schätzungen würden hier von 100.000 bis zu 1 Mio. USD reichen. Wobei die Millionen-Prognose vom Bitcoin-Daueroptimisten Michael Saylor stamme, dem Chef von MicroStrategy. Das Unternehmen sei mit einem Bestand von 174.500 Bitcoin im Gegenwert von 7,6 Mrd. USD einer der weltweit größten Bitcoin-Investoren und habe erst im November für 600 Mio. USD weitere Bitcoin gekauft.



Nachfrage rauf, Angebot runter



Auch andere clevere Investoren würden die noch günstigen Kurse nutzen und sich jetzt noch mit Bitcoin eindecken. Denn neben dem starken Anstieg der Nachfrage durch die Bitcoin-ETFs stehe im April das Bitcoin-Halving an, bei dem sich das Angebot neuer Bitcoin halbieren werde. Das Zeitfenster, in dem der Bitcoin noch zu relativ günstigen Kursen unterhalb von 45.000 USD zu haben sei, könnte sich sehr bald schließen. (21.12.2023/ac/a/m)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es brodele beim Bitcoin, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach einer kurzen und knackigen Korrektur bis auf fast 40,000 USD habe er sich wieder seinen Jahreshochs angenähert, die er vor kurzem bei 44.700 USD markiert habe. Gelinge der Sprung über diese Marke, sei der Weg nach oben in Richtung Allzeithoch (69.000 USD) und darüber hinaus endgültig frei.Angetrieben werde der Bitcoin vor allem durch die ETF-Fantasie. So schienen sich die Gespräche von BlackRock mit der US-Aufsichtsbehörde SEC hinsichtlich einer Genehmigung eines Bitcoin-ETF auf der Zielgeraden zu befinden. Tatsächlich gebe es mit "IBIT" sogar schon ein Börsenysmbol. Experten würden die Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung der Bitcoin-ETFs mittlerweile auf 99,9% taxieren.