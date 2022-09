Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Erzeugerpreise haben im August sowohl auf Jahres- als auch auf Monatsbasis den stärksten Anstieg seit Beginn dieser Statistik verzeichnet, was vor allem auf die steigenden Energiepreise zurückzuführen ist, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Die Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte seien im Vergleich zum Vorjahresmonat um 45,8% gestiegen. Die Energiepreise seien im August im Durchschnitt mehr als doppelt so hoch wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres, nämlich um 139%, und 20,4% höher als im Vormonat gewesen, habe Destatis mitgeteilt. Die Inflation in Deutschland liege insgesamt bei 8,8%. Grund dafür sei vor allem die deutlich gesunkenen Lieferungen von russischem Erdgas. Dies habe zu einem sprunghaften Anstieg der Energiepreise geführt. Der hohe Anstieg der Erzeugerpreise deute darauf hin, dass der Druck auf die Konsumentenpreise hoch bleiben werde. (23.09.2022/ac/a/m)



