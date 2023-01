Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Unsicherheit bezüglich der nächsten Schritte der Notenbanken beherrscht nach wie vor die Marktentwicklung, so die Analysten von Postbank Research.



Dementsprechend hoch sei letzte Woche die Volatilität gewesen, vor allem nach der Veröffentlichung unerwartet niedriger Zahlen für die Industrieproduktion und dem Einzelhandel in den USA am Mittwoch, während die Erzeugerpreise weiter rückläufig gewesen seien. Es gebe wilde Spekulationen darüber, wie die FED bei der nächsten Sitzung am 1. Februar vorgehen werde (die Terminmärkte würden eine Zinsanhebung von 25 Bp einpreisen). Die in dieser Woche anstehende erste Schätzung des BIP-Wachstums in den USA im vierten Quartal sowie die globalen vorläufigen Einkaufsmanagerindices (PMI) für Januar sollten gute Hinweise für den Umfang der aktuellen Konjunkturabschwächung geben. Die kumulierten Zinsschritte der FED dürften die Stimmung sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor unter die 50-Punkte-Schwelle drücken, während das BIP-Wachstum im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal unter 2% (saisonbereinigt annualisiert) erwartet werde.



Schwächere Zahlen deuten möglicherweise auf eine Verlangsamung des US-Wachstums, so die Analysten von Postbank Research. (23.01.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.