Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Ertragssaison nimmt in Europa Fahrt auf, so die Analysten von Postbank Research.



Trotz zuletzt schwächerer Einkaufsmanagerindices seien die Q2 2022-Schätzungen für das Ertragswachstum in den letzten Wochen deutlich gestiegen von rund +15% auf aktuell +22%. Das erwartete starke Gewinnwachstum sei zu einem großen Teil dem Energiesektor zu verdanken, der in Q2 von einem Anstieg des durchschnittlichen Brent-(Spot-)Preises um +62% profitiert habe. Nach dem zweiten Quartal rechne der Konsens mit einem Ertragswachstum in Q3 von +29%, was deutlich über dem erwarteten Umsatzwachstum von +16,2% liegen würde. Gegen Ende des Jahres dürften die Ertragsprognosen dann verhaltener ausfallen, bevor sie 2023 erneut in leicht negatives Terrain abrutschen würden. Angesichts der Verschlechterung des makroökonomischen Umfelds und des bisherigen Ausbleibens von Abwärtskorrekturen der Gewinne pro Aktie erscheine der Optimismus für Q3 übertrieben und könnte eine Abwärtsentwicklung einläuten.



Während das Q2-Ertragswachstum den Erwartungen entsprechen dürfte, erscheine der Optimismus für Q3 übertrieben und könnte eine Abwärtsentwicklung einläuten. (Ausgabe vom 25.07.2022) (26.07.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.