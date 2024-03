Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Erste Transaktionen über Krypto-Spot-Plattform DBDX erfolgreich abgewickelt - AktiennewsDer Handel an der Deutsche Börse Digital Exchange (DBDX) ist erfolgreich gestartet, so die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näherers entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Während der ersten Transaktionen von der ICF Bank und dem Bankhaus Metzler an der DBDX wurde das Krypto-Asset Ether gegen Euro (ISIN: EU000A2YZK75) gehandelt und abgewickelt. Die Krypto-Spot-Plattform bietet zum Start zunächst den Handel von Bitcoin und Ether an.Die ICF Bank und Metzler sind die ersten Pilotkunden, welche die auf institutionelle Marktteilnehmer ausgerichtete DBDX über die T7-Handelsachitektur der Deutschen Börse genutzt haben. Derzeit erfolgt der Handel über eine Preisanfragefunktionalität (Request for Quote, RfQ), mittels derer Marktteilnehmer ein formelles Angebot auf die Plattform einstellen. Während die DBDX den Handelsplatz betreibt, übernimmt die Crypto Finance die Abwicklung und Verwahrung von Krypto-Assets.Dr. Carsten Rößner, Operations & IT-Vorstand der ICF Bank, führt aus: "Wir freuen uns, gemeinsam mit der Deutsche Börse Digital Exchange DBDX sowie Crypto Finance die ersten Orders in einer Kryptowährung auf der T7-Handelsarchitektur des neuen MTF ausgeführt und über die Abwicklungs- sowie Verwahrstelle bei Crypto Finance reguliert zu haben. Handelstechnik wie auch im Besonderen die Nutzung einer sicheren DLT-Infrastruktur für das Settlement sind für unser Haus ein wichtiger Schritt zur Fortentwicklung des Handelsangebotes und der Effizienz einer sicheren Geschäftsabwicklung."Miryusup Abdullaev, Co-Geschäftsführer der DBDX, kommentiert: "Der erfolgreiche Start der DBDX ist ein erster wichtiger Schritt hin zu einem regulierten und sicheren Ökosystem für den Handel, Abwicklung und Verwahrung von Krypto-Assets, bei dem Marktteilnehmer von der bestehenden technischen Anbindung profitieren. Ich freue mich darauf, dieses neue Ökosystem gemeinsam mit unseren Kunden weiter auszubauen. Wir danken unseren Pilotkunden, der ICF Bank und Metzler, sowie den Teams der Gruppe Deutsche Börse für ihr Engagement, um diesen Meilenstein gemeinsam zu erreichen."Die Deutsche Börse Digital Exchange ist Anfang letzter Woche gestartet und bietet als Krypto-Spot-Plattform institutionellen Kunden Zugang zu digitalen Vermögenswerten. Die Plattform bietet ein reguliertes Ökosystem für Handel, Abwicklung und Verwahrung von Krypto-Assets aus einer Hand. Der Handel läuft über die T7-Handelsarchitektur der Deutschen Börse, die unter anderem auch im Xetra-Handel, am Handelsplatz Börse Frankfurt, an der Eurex, der European Energy Exchange (EEX) und der Bombay Stock Exchange eingesetzt wird.