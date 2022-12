Tradegate-Aktienkurs Erste Group-Aktie:

29,91 EUR -0,13% (28.12.2022, 12:23)



Wiener Börse-Aktienkurs Erste Group-Aktie:

29,89 EUR -0,13% (28.12.22 12:45)



ISIN Erste Group-Aktie:

AT0000652011



WKN Erste Group-Aktie:

909943



Ticker-Symbol Erste Group-Aktie:

EBO



Wiener Börse-Symbol Erste Group-Aktie:

EBS



Kurzprofil Erste Group Bank AG:



Die Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) wurde 1819 als die "Erste österreichische Spar-Casse" gegründet. Im Jahr 1997 ging sie mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Seither hat die Erste Group mehr als zehn Banken akquiriert und ihre Kundenanzahl von 600.000 auf mehr als 16 Mio. erhöht. Mehr als 99% der Kunden leben innerhalb der Grenzen der EU. Die EU-Mitgliedschaft gibt den Ländern der Region einen stabilen rechtlichen Rahmen, der ihre wirtschaftliche Entwicklung unterstützt.



Gegenwärtig ist die Erste Group einer der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU. Zu den Kernaktivitäten der Erste Group gehören neben der traditionellen Stärke im Privatkundengeschäft auch die Beratung und Unterstützung von Firmenkunden bei Finanzierungs-, Veranlagungs- und Absicherungsfragen sowie beim Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten, Finanzierung des öffentlichen Sektors und Aktivitäten am Interbankenmarkt. (28.12.2022/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - Erste Group präsentiert neuen Markenauftritt - AktiennewsDie Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) will ihren Unternehmensauftritt grundlegend modernisieren, so die Experten von "FONDS professionell".Der Rollout solle schrittweise ab Jänner 2023 in allen Märkten vollzogen werden.Der gesamte visuelle Unternehmensauftritt der Erste Group werde ab Januar 2023 grundlegend modernisiert und zukunftsfit gemacht. Dieser Schritt betreffe Erste Bank und Sparkassen in Österreich sowie alle CEE-Töchter. Das bekannte Erste- und Sparkassen-Logo werde für digitale Medien optimiert, eine neue einheitliche Schriftart und neue Farben werden eingeführt. "Eine Marke kann nur dann langfristig erfolgreich sein, wenn sie für klare Werte und Überzeugungen einsteht - und diese auch lebt. Das macht uns seit unserer Gründung vor mehr als 200 Jahren aus. Wir stellen unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Tuns und wollen ihnen überall auf Augenhöhe begegnen. Dieser Anspruch muss erlebbar gemacht werden und genau das schafft unser gruppenweites, neues Corporate Design", sage Willi Cernko, CEO der Erste Group.Das optimierte Erste-Logo bleibe wiedererkennbar und unverwechselbar, erhalte jedoch einen frischen Anstrich. Durch den Umstieg auf ein schlankeres "S" und weiß-monochrom als Standard-Farbe, werde die Wort-Bild-Marke harmonisiert und für den digitalen Einsatz optimiert. In Kombination mit den acht neuen und barrierefreien Design-Farben gestalte sich das Erscheinungsbild der Erste Group künftig somit frischer, moderner und nahbarer. Durch den Multicolor-Ansatz werde auch eine starke Brücke zum Design des Onlinebankings George geschaffen. Als neuer Schrifttyp werde Inter eingesetzt, der sowohl analog als auch digital gut geeignet sei. Das Ergebnis sei ein Corporate Design, das konsistente Markenerlebnisse über alle Kanäle schaffe.Schrittweiser RolloutIn Österreich könnten bereits zwei Filialen im neuen Design besucht werden: Die Erste-Filiale am Graben in Wien und die Filiale in Klosterneuburg.Börsenplätze Erste Group-Aktie: