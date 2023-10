Tradegate-Aktienkurs Erste Group-Aktie:

32,67 EUR +1,21% (06.10.2023, 11:29)



Wiener Börse-Aktienkurs Erste Group-Aktie:

32,69 EUR +1,55% (06.10.2023, 11:29)



ISIN Erste Group-Aktie:

AT0000652011



WKN Erste Group-Aktie:

909943



Ticker-Symbol Erste Group-Aktie:

EBO



Wiener Börse-Symbol Erste Group-Aktie:

EBS



Kurzprofil Erste Group Bank AG:



Die Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) wurde 1819 als die "Erste österreichische Spar-Casse" gegründet. Im Jahr 1997 ging sie mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Seither hat die Erste Group mehr als zehn Banken akquiriert und ihre Kundenanzahl von 600.000 auf mehr als 16 Mio. erhöht. Mehr als 99% der Kunden leben innerhalb der Grenzen der EU. Die EU-Mitgliedschaft gibt den Ländern der Region einen stabilen rechtlichen Rahmen, der ihre wirtschaftliche Entwicklung unterstützt.



Gegenwärtig ist die Erste Group einer der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU. Zu den Kernaktivitäten der Erste Group gehören neben der traditionellen Stärke im Privatkundengeschäft auch die Beratung und Unterstützung von Firmenkunden bei Finanzierungs-, Veranlagungs- und Absicherungsfragen sowie beim Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten, Finanzierung des öffentlichen Sektors und Aktivitäten am Interbankenmarkt. (06.10.2023/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - Erste Group holt neuen Chef aus Estland zurück - AktiennewsDie Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) macht ihren ehemaligen Vorstand und langjährigen Konzern-Topmanager Peter Bosek zum neuen Chef, so die Experten von "FONDS professionell".Für den CEO-Posten sei er in der Vergangenheit bereits in Betracht gezogen, dann aber übergangen worden.Bosek werde im Juli 2024 als Erste-Group-CEO die Nachfolge von Willi Cernko (67) antreten, der das größte Geldhaus Österreichs und Osteuropas seit Juli 2022 führe. Derzeit sei der 55-Jährige Chef der estnischen Luminor Bank. Davor sei er CEO der Erste Bank Oesterreich und Chief Retail Officer der Erste Group gewesen. Zuvor habe er über 25 Jahre lang diverse Managementfunktionen innerhalb der Erste Group bekleidet.Im Wettbewerb um die Nachfolge des langjährigen Erste-Chefs Andreas Treichl sei Bosek bereits 2018 ein Top-Kandidat gewesen. Letztlich sei jedoch Bernd Spalt der Vorzug gegeben worden. Doch Spalt habe den Konzern schon 2022 im Zuge eines Zerwürfnisses mit dem Aufsichtsrat zur Strategie verlassen. Er solle demnächst Risikovorstand der Commerzbank werden.Börsenplätze Erste Group-Aktie: