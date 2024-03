Offenlegungen



3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Erste Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Erste Group-Aktie:

37,41 EUR +0,19% (01.03.2024, 10:20)



Wiener Börse-Aktienkurs Erste Group-Aktie:

37,46 EUR +1,52% (01.03.2024, 10:07)



ISIN Erste Group-Aktie:

AT0000652011



WKN Erste Group-Aktie:

909943



Ticker-Symbol Erste Group-Aktie:

EBO



Wiener Börse-Symbol Erste Group-Aktie:

EBS



Kurzprofil Erste Group Bank AG:



Die Erste Group (ISIN: AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) wurde 1819 als die "Erste österreichische Spar-Casse" gegründet. Im Jahr 1997 ging sie mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Seither hat die Erste Group mehr als zehn Banken akquiriert und ihre Kundenanzahl von 600.000 auf mehr als 16 Mio. erhöht. Mehr als 99% der Kunden leben innerhalb der Grenzen der EU. Die EU-Mitgliedschaft gibt den Ländern der Region einen stabilen rechtlichen Rahmen, der ihre wirtschaftliche Entwicklung unterstützt.



Gegenwärtig ist die Erste Group einer der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU. Zu den Kernaktivitäten der Erste Group gehören neben der traditionellen Stärke im Privatkundengeschäft auch die Beratung und Unterstützung von Firmenkunden bei Finanzierungs-, Veranlagungs- und Absicherungsfragen sowie beim Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten, Finanzierung des öffentlichen Sektors und Aktivitäten am Interbankenmarkt. (01.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Erste Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jovan Sikimic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Erste Group Bank AG (ISIN: AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erste habe im Q4 den Gewinn vor Steuern verfehlt, hauptsächlich aufgrund von Verlusten bei Anleiheverkäufen (mit der Absicht, zu höheren Renditen zu reinvestieren), die nur teilweise durch niedrigere Risikokosten ausgeglichen worden seien.Die Betriebskosten seien im Rahmen der Erwartungen gewesen. Das Kreditwachstum habe sich auf 2,8% im Jahresvergleich verlangsamt. Das Zinsergebnis habe knapp den Konsens verfehlt, teilweise ausgeglichen durch ein besseres Provisionsergebnis (erstmals über EUR 700 Mio.). Die Zinsmarge sei marginal um 3 Basispunkte im Quartalsvergleich zurückgegangen und deute auf den Höhepunkt im 3. Quartal hin. Die regionale NIM-Entwicklung im Q4 sei gemischt gewesen: Positiv in CZ, RO und SK, während leicht negativ in AT aufgrund höherer Einlagenzinsen.Risikokosten von 0 Basispunkten im Q4 würden 6 Basispunkte für 2023 implizieren, die der Prognose von <10 Basispunkten voll entsprächen. Der Trend in der Kreditqualität scheine sich umgekehrt zu haben, da die NPL-Quote um 30 Basispunkte auf 2,3% gestiegen sei (doch überwiegend durch kleine, gut besicherte gewerbliche Immobilienkredite in AT).Erste werde eine Dividende von EUR 2,70 pro Aktie vorschlagen, im Einklang mit dem Konsens. Erste habe auch ein weiteres Aktienrückkaufprogramm von EUR 500 Mio. (~3% der ausstehenden Aktien) angekündigt. CET1 (FL) sei gegenüber dem Q3 deutlich um 110 Basispunkte auf 15,7% gestiegen.Erste bestätige die ROTE-Prognose von ~15% für 2024 und füge weitere Details hinzu: 1) NII-Wachstum von -3% im Jahresvergleich (Konsens, RBIe stabil), 2) F&CI von > +5% (Konsens, RBIe 4-5%), 3) Kostenwachstum von 5% im Jahresvergleich (RBIe, Kons. +5-6%), 4) Risikokosten von < 25 Basispunkten (Kons., RBIe 18-20 Basispunkte), 5) Kreditwachstum von ~5% im Jahresvergleich, RBIe (4,5%) und 6) Ausschüttungsquote von 40 bis 50%.Telefonkonferenz mit Analysten:Die Pläne zur Kapitalverwendung seien auf großes Interesse gestoßen und es scheine, dass der Markt mehr erwartet habe als den angekündigten Aktienrückkauf von EUR 500 Mio., was angesichts der starken Kapitalisierung, des unveränderten CET1-Ziels und der Ausschüttungen von 40% bis 50% moderat erscheine. Das Management habe jedoch betont, dass weitere wichtige Entscheidungen zur Kapitalallokation (einschließlich M&A) vom neuen CEO Peter Bosek (ab Mitte 2024) getroffen würden.Die Gruppen-Opex-Prognose von +5% im Jahresvergleich umfasse eine erwartete Lohnerhöhung von ~7% in Österreich.Das Management betrachte die Risikokostenprognose von < 25 Basispunkten als konservativ. Da der Zustrom neuer NPLs hauptsächlich von gut besicherten gewerblichen Immobilienkrediten in AT kommen sollte, dürfte sich die Dynamik bei den Risikokosten zugunsten der CEE-Beteiligungen entwickeln, so Jovan Sikimic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur Erste Group-Aktie. (Analyse vom 29.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: