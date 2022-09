5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.



Kurzprofil Erste Group Bank AG:



Die Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) wurde 1819 als die "Erste österreichische Spar-Casse" gegründet. Im Jahr 1997 ging sie mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Seither hat die Erste Group mehr als zehn Banken akquiriert und ihre Kundenanzahl von 600.000 auf mehr als 16 Mio. erhöht. Mehr als 99% der Kunden leben innerhalb der Grenzen der EU. Die EU-Mitgliedschaft gibt den Ländern der Region einen stabilen rechtlichen Rahmen, der ihre wirtschaftliche Entwicklung unterstützt.



Gegenwärtig ist die Erste Group einer der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU. Zu den Kernaktivitäten der Erste Group gehören neben der traditionellen Stärke im Privatkundengeschäft auch die Beratung und Unterstützung von Firmenkunden bei Finanzierungs-, Veranlagungs- und Absicherungsfragen sowie beim Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten, Finanzierung des öffentlichen Sektors und Aktivitäten am Interbankenmarkt. (23.09.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Erste Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Erste Group Bank AG (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) weiterhin zu kaufen.Bei der Vorlage der Q2-Ergebnisse habe das Management mit kumulierten Risikokosten von 175 Basispunkten (BP) im Falle einer schweren Rezession bis 2023 gerechnet (BIP-Rückgang um rund 4% und eine vollständige Einstellung der russischen Gaslieferungen). Allerdings hätten sich in der Zwischenzeit Marktinterventionen beschleunigt, weshalb diese Prognose im Vergleich zu dem Basisszenario der Analysten der RBI von rund 90 BP ihnen zu konservativ erscheine.Das Management habe für das Geschäftsjahr 2022 die Wachstumsaussichten des Nettozinsertrags (niedriger zweistelliger Anstieg) und der Kreditvergabe geringfügig nach oben angepasst. Bestätigt worden sei hingegen ein mittleres einstelliges Wachstum der Gebühreneinnahmen, Risikokosten von weniger als 20 BP, eine Quote für notleidende Kredite (NPL-Ratio) von maximal 3,0%, die Kosten-Ertrags-Quote von unter 55% und die Dividende von EUR 1,90.Unter Berücksichtigung der aktuellen Eigenkapitalrendite, der höheren risikogewichteten Aktiva-Struktur und einer Ausschüttungsquote von rund 45% würden die Analysten der RBI einen moderaten Anstieg des harten Kernkapitals (CET1) von 40 BP auf 14,6% bis 2024e erwarten. Während zurzeit unserer Meinung nach wenige attraktive Übernahmechancen am Markt zu beobachten sind, haben wir den Eindruck, dass das Management von einem Aktienrückkaufprogramm eher abgeneigt ist, so die Analysten der RBI.Die Analysten der RBI hätten ihre Prognosen aktualisiert und die Schätzungen für den Nettozinsertrag um rund 10% angehoben (inkludiert Erhöhung des europäischen Leitzinses um 200 BP) sowie die Betriebskosten (Opex) erhöht, um der Entwicklung der Inflation zu folgen. Des Weiteren hätten sie die Schätzungen der Risikokosten präzisiert, indem sie den Hauptanstieg auf ein Niveau von 36 BP bis 2023 vorgezogen hätten.Nach Auffassung der Analysten der RBI könnte die weiterhin dynamische Inflationsentwicklung den Beginn eines Zinssenkungszyklus bis Ende 2023 hinauszögern, was ihren konservativen Ausblick für die Kreditvergabe von 4% rechtfertigen würde. Die Zinsmargen-Differenz zwischen CEE und dem Euroraum habe sich im ersten Halbjahr 2022 um rund 15 BP auf 97 BP vergrößert. Diese werde jedoch voraussichtlich abflachen und im Zuge der Zinserhöhungen durch die EZB anfangen zu sinken. Die Entwicklung der Gebühren- und Provisionserträge dürfte weiterhin freundlich bleiben, auch wenn sie sich aufgrund der schwächeren Wirtschaftsaussichten verlangsame. Letztendlich dürften die positiven Entwicklungen überwiegen und die Kosten-Ertrags-Quote schrittweise auf 54% im Jahr 2024e senken.Die Aktien der Erste Group hätten sich zuletzt wieder leicht erholt, was unter anderem auf eine Mischung aus Inflationsschutzmaßnahmen diverser Länder und dem beschleunigten Zinserhöhungszyklus der EZB zuzuführen sein dürfte. Da jedoch jeder fundierte politische und wirtschaftliche Ausblick über das Jahr 2022 hinaus weiterhin mit großer Unsicherheit behaftet sei, seien jegliche mittelfristigen Ertragsaussichten der Banken-Branche mit Vorsicht zu betrachten.Angesichts des insgesamt starken Kursrückgangs seit Jahresbeginn behalten Bernd Maurer und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, jedoch ihre "Kauf"-Empfehlung für die Erste Group-Aktie bei und erachten das Unternehmen als attraktiv bewertet. (Analyse vom 23.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.