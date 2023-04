Offenlegungen



3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Erste Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Erste Group-Aktie:

33,12 EUR +1,32% (28.04.2023, 15:50)



Wiener Börse-Aktienkurs Erste Group-Aktie:

33,18 EUR +1,04% (28.04.2023, 15:55)



ISIN Erste Group-Aktie:

AT0000652011



WKN Erste Group-Aktie:

909943



Ticker-Symbol Erste Group-Aktie:

EBO



Wiener Börse-Symbol Erste Group-Aktie:

EBS



Kurzprofil Erste Group Bank AG:



Die Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) wurde 1819 als die "Erste österreichische Spar-Casse" gegründet. Im Jahr 1997 ging sie mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Seither hat die Erste Group mehr als zehn Banken akquiriert und ihre Kundenanzahl von 600.000 auf mehr als 16 Mio. erhöht. Mehr als 99% der Kunden leben innerhalb der Grenzen der EU. Die EU-Mitgliedschaft gibt den Ländern der Region einen stabilen rechtlichen Rahmen, der ihre wirtschaftliche Entwicklung unterstützt.



Gegenwärtig ist die Erste Group einer der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU. Zu den Kernaktivitäten der Erste Group gehören neben der traditionellen Stärke im Privatkundengeschäft auch die Beratung und Unterstützung von Firmenkunden bei Finanzierungs-, Veranlagungs- und Absicherungsfragen sowie beim Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten, Finanzierung des öffentlichen Sektors und Aktivitäten am Interbankenmarkt. (28.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Erste Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jovan Sikimic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Erste Group Bank AG (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) unter die Lupe.Erste Group habe in Q1 dank niedrigerer Risikokosten und leicht besserer Erträge die Erwartungen übertroffen. Die Prognose für 2023 sei, teilwiese erwartungsgemäß, hauptsächlich vonseiten des Nettozinsergebnisses (NII) und niedrigeren Risikokosten erhöht worden.Der Nettogewinn habe 11% über dem Konsens gelegen, was auf die Auflösung von Risikokosten und geringfügig bessere Erträge zurückzuführen sei. Die Dynamik des Kreditwachstums habe sich im Jahresvergleich auf 9,4% gegenüber 12% in Q4 verlangsamt, während das Einlagenwachstum auf 7% gegenüber 6% in Q4 zugenommen habe. Das Nettozinsergebnis (NII) habe die Schätzungen übertroffen, wobei die Nettozinsmarge (NIM) der Gruppe um 25 Basispunkte gegenüber dem Vorquartal auf 2,50% angestiegen sei (hauptsächlich EA-Länder, aber auch die NIM in HU sei stark angestiegen). Die tschechische NIM sei aufgrund höherer Einlagenpreise gesunken. Das Provisionsergebnis sei erneut sehr zufriedenstellend gewesen und habe ein neues Quartalshoch erreicht.Auflösungen von Risikokosten in Q1 seien hauptsächlich in AT, SK und RO erfolgt. Der Bestand an krisenbedingten Overlays sei gegenüber dem Q4 mit rund EUR 900 Mio. unverändert geblieben. Die Qualität der Aktiva scheine stabil zu sein, da die Stufe 2/NPL-Quote unverändert bei 19% bzw. 2,1% liege.AT, SK und HU hätten das stärkste Gewinnwachstum im Jahresvergleich verzeichnet, während CZ aufgrund einer ungünstigen Entwicklung des Zinsergebnisses und der Zusatzgewinnsteuer eher negativ aufgefallen sei.Der Aktienrückkaufplan (bis zu EUR 300 Mio. oder ca. 2% der ausstehenden Aktien) sei bekräftigt worden. Der Pro-forma-CET1-Wert sei im Quartalsvergleich leicht um 20 Basispunkte auf 14,40% gestiegen.Erste Group habe die Prognose für 2023 in einem positiven Ton angepasst: 1) NII-Wachstum von 10% auf 15% im Jahresvergleich erhöht (Konsens 13%), 2) F&CI von ca. 5% bestätigt (Konsens 4%), 3) Kostenwachstum von 7 bis 8% auf 9% erhöht (Konsens 8%) bei 51% CIR-Ziel, 4) Risikokosten von <35 bps auf <25 bps gesenkt (Konsens <30 bps), 5) Oberes Ende der ROTE-Spanne von 13 bis 15% und 6) Kreditwachstum weiterhin im mittleren einstelligen Bereich bestätigt.Das Management sehe davon ab, den genauen Zeitpunkt des vierteljährlichen Höchststandes des NII zu nennen, da viele Faktoren eine Rolle spielen würden, gehe aber grob von Q2 oder Q3 aus (der Höchststand des Nettoinventarwerts von CZ sei 2022 erreicht worden, in Zukunft werde er als stabil angesehen). Der Wertpapierbestand dürfte 2023 EUR 1,3 Mrd. zum NII beitragen (ca. +30% yoy, Reinvestition zu höheren Renditen). In Bezug auf die Zinssätze erwarte die Erste in diesem Jahr 4% in EA, Senkungen in CZ (auf 6%) und HU (auf 10%), während die Zinssätze in RO und RS unverändert bleiben würden.Der sprunghafte Anstieg der NII/NIM in HU sei hauptsächlich das Ergebnis der Mindestreserve und enormer Volatilität, die in den kommenden Quartalen auf der unteren Seite erwartet werde.Die Einlagenbetas im Retail-Bereich hätten in der Gruppe 20% nicht überschritten (in CZ nur insgesamt über 20%). Die Erhöhungen der Einlagenzinsen in EA-Ländern stehe kurz bevor und könnten je nach dem endgültigen Zinsniveau 1,5% bis 2,5% erreichen (nicht vergleichbar mit CZ, wo sogar bis zu 5,5% erreicht würden). (Analyse vom 28.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: