Kurzprofil Erste Group Bank AG:



Die Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) wurde 1819 als die "Erste österreichische Spar-Casse" gegründet. Im Jahr 1997 ging sie mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Seither hat die Erste Group mehr als zehn Banken akquiriert und ihre Kundenanzahl von 600.000 auf mehr als 16 Mio. erhöht. Mehr als 99% der Kunden leben innerhalb der Grenzen der EU. Die EU-Mitgliedschaft gibt den Ländern der Region einen stabilen rechtlichen Rahmen, der ihre wirtschaftliche Entwicklung unterstützt.



Gegenwärtig ist die Erste Group einer der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU. Zu den Kernaktivitäten der Erste Group gehören neben der traditionellen Stärke im Privatkundengeschäft auch die Beratung und Unterstützung von Firmenkunden bei Finanzierungs-, Veranlagungs- und Absicherungsfragen sowie beim Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten, Finanzierung des öffentlichen Sektors und Aktivitäten am Interbankenmarkt. (25.05.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Erste Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jovan Sikimic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Erste Group Bank AG (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) weiterhin zu kaufen.Sikimic habe seine mittelfristigen Gewinnschätzungen aufgrund höherer Zinsen angehoben, gehe aber langfristig weiterhin von einem normalisierten Zinssatz von 2,5% aus. In Erwartung der ersten Zinssenkungen Mitte 2024 und des Drucks auf die Refinanzierungskosten gehe der Analyst für 2024/25e von etwas konservativeren Nettozinserträgen im Vergleich zum Post-Q1-23-Konsens aus. Zur Berücksichtigung potenzieller Risiken aus dem Engagement in Gewerbeimmobilien und dem hohen Anteil an langfristigen Wertpapieren habe Sikimic seine Prognose für die Eigenkapitalkosten auf über 12% angehoben. Vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse bei US-Regionalbanken erachte er sowohl die Liquidität als auch die Kapitalausstattung der Erste Group als ausgesprochen solide.Ungeachtet des starken Anstiegs der operativen Kosten, von im Jahresvergleich 9%, stehe ein außerordentlich positives Betriebsergebnis für 2023 außer Frage. Sikimic gehe von einer Eigenkapitalrendite von über 14,5% aus. Er sei allerdings der Meinung, dass die Entwicklung der Eigenkapitalrendite nach der Stabilisierung der Zinssätze nicht mehr so günstig sein werde wie in den letzten beiden Jahren. Allerdings sollte die Rentabilität dank niedriger Risikokosten und einer Wiederbelebung des Kreditwachstums deutlich über dem Niveau der letzten Dekade liegen.Für die österreichischen Aktivitäten der Bank dürfte 2023 ein starkes Jahr mit einem potenziellen Nettogewinn von über EUR 1 Mrd. werden. Dies sei darauf zurückzuführen, dass die Ertragslage den hohen Kostendruck überkompensiere und ein insgesamt außerordentlich hohes positives Betriebsergebnis ermögliche, welches sich in einem rekordtiefen Aufwand/Ertrags-Verhältnis von 45% widerspiegele.Nach einem etwas tieferen Einbruch als erwartet in Q1 23 gehe Sikimic davon aus, dass der NII-Pfad der tschechischen Tochtergesellschaft in den verbleibenden Quartalen des Jahres 2023 bei etwa -12% im Jahresvergleich liegen werde (was die deutliche Herabstufung der lokalen Rentabilitätsprognosen des Analysten erkläre) und sich 2024/2025e aufgrund der erwarteten Zinsnormalisierung (Senkungen) stabilisieren könnte, teilweise auch unterstützt durch niedrige Risikokosten und eine Wiederbelebung des Kreditwachstums im mittleren bis hohen einstelligen Bereich.Der Ausblick für die verbleibenden CEE-Tochterbanken sei aufgrund des üblichen Rückenwinds bei den Zinsen in HR und SK (EA-Länder) angehoben worden, vor allem aber nach der deutlichen Revision der vorherigen Szenarios des Analysten für HU. Im Wesentlichen dürfte die Erste das Beste aus den in die Höhe geschossenen kurzfristigen Zinsen gemacht haben, wie sich in Q1 gezeigt habe (weniger Druck bei der Neufestsetzung der Einlagenzinsen), was die höhere regulatorische Belastung (Bankenabgabe, angepasstes Gewinnsteuergesetz, Zinsobergrenzen, Mindestreservepflicht) mehr als ausgleichen dürfte. Die Normalisierung der Zinssätze in HU in Verbindung mit einer erwarteten allmählichen Lockerung der regulatorischen Belastungen (das ungarische Finanzministerium habe eine schrittweise Abschaffung der "Windfall Tax" bis 2024e angekündigt) dürfte die Gewinne auf einem mit 2023e vergleichbaren Niveau halten.