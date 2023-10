Offenlegungen



Kurzprofil Erste Group Bank AG:



Die Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) wurde 1819 als die "Erste österreichische Spar-Casse" gegründet. Im Jahr 1997 ging sie mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Seither hat die Erste Group mehr als zehn Banken akquiriert und ihre Kundenanzahl von 600.000 auf mehr als 16 Mio. erhöht. Mehr als 99% der Kunden leben innerhalb der Grenzen der EU. Die EU-Mitgliedschaft gibt den Ländern der Region einen stabilen rechtlichen Rahmen, der ihre wirtschaftliche Entwicklung unterstützt.



Gegenwärtig ist die Erste Group einer der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU. Zu den Kernaktivitäten der Erste Group gehören neben der traditionellen Stärke im Privatkundengeschäft auch die Beratung und Unterstützung von Firmenkunden bei Finanzierungs-, Veranlagungs- und Absicherungsfragen sowie beim Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten, Finanzierung des öffentlichen Sektors und Aktivitäten am Interbankenmarkt. (30.10.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Erste Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jovan Sikimic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Erste Group Bank AG (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) unter die Lupe.Die moderate Überschreitung des Gewinns sei hauptsächlich durch bessere Erträge getrieben worden. Die neue ROTE-Prognose von ca. 15% für 2024 impliziere stabile Profitabilität, sei aber im Einklang mit aktuellen Markterwartungen. Der Analyst betrachte Q3 in Summe unterstützend für den Aktienkurs.Der Nettogewinn der Erste (BUY, EUR 42) habe im dritten Quartal mit EUR 820 Mio. den Konsens/RBIe um ca. 8% übertroffen, was auf einen etwas besseren Umsatz zurückzuführen sei, der teilweise durch Risikokosten ausgeglichen worden sei. Die operativen Kosten hätten den Erwartungen entsprochen. Die Dynamik des Kreditwachstums habe sich im Jahresvergleich von 7% in Q2 auf 3,7% in Q3 verlangsamt, negativ beeinflusst durch die Wechselkursentwicklung während das Einlagenwachstum von 7% yoy auf 1,4% zurückgegangen sei (hauptsächlich in AT und CZ). Das Zins- und Provisionsergebnis hätten die Erwartungen leicht übertroffen, wobei die Nettozinsmarge um 5 Basispunkte gegenüber dem Vorquartal auf 2,50% gestiegen sei.Die Risikokosten von 30 Basispunkten würden auf eine Normalisierung nach den Veröffentlichungen im ersten Halbjahr hindeuten und hätten leicht über den Erwartungen gelegen, während das Management die Prognose für das Geschäftsjahr 23 von unter 10 Basispunkten bestätigt habe. Die Qualität der Aktiva sei stabil, wobei die Stufe-2-Quote von 19% im zweiten Quartal auf 20% gestiegen sei, während die NPL-Quote mit 2,0% unverändert geblieben sei. Der Aktienrückkauf in Höhe von EUR 300 Mio. nähere sich dem letzten Drittel. Das CET1 (FL) sei um 40 Basispunkte im Vorquartal auf 14,6% gesunken, während das Pro-Forma-CET1 ca. 15% (inkl. Gewinne) erreicht habe.Abgesehen von der Anhebung des CET1-Ziels um 50 Basispunkte auf über 14%, um den höheren Kapitalanforderungen Rechnung zu tragen, bestätige die Erste die gesamten KPIs für 2023 und nehme lediglich eine Feinabstimmung des NII-Wachstums auf über 20% und des F&CI auf über +5%. Die Erste strebe ein ROTE von ca. 15% an für 2024, was auf den ersten Blick gut mit den aktuellen Marktprognosen vergleichbar sei und ein Aufwärtspotenzial gegenüber der Analysten-Schätzung von 13% impliziere.Telefonkonferenz mit Analysten:In Bezug auf die ROTE-Prognose von ca. 15% für 2024 verweise das Management auf stabiles Zinsergebnis (niedrigere Zinssätze, die durch Volumenwachstum und die neue Bepreisung von Anleihen ausgeglichen würden), robustes Provisionsergebnis und eine erwartete Kosteninflation von etwa 5%.Was die Personalkosten betreffe, so rechne das Management für 2024 mit einem höheren Druck in AT aufgrund der Besonderheiten des Kollektivvertrags (unter Verwendung der Vorjahresinflation), während der Druck in CEE nachlasse.Auf die Frage nach der künftigen Verwendung des Überschusskapitals (über 14% CET1) habe das Management die Prioritäten in absteigender Reihenfolge wiederholt: organisches Wachstum, Dividendenausschüttung von 40 bis 50%, M&A und Aktienrückkäufe. In PL würden derzeit keine M&A Aktivitäten getätigt; die Bank wäre nur an bedeutenden Übernahmen interessiert.Was die Bankenabgaben betreffe, so sei der Ausgang in SK nach der Erklärung des neuen Premierministers zur Einführung einer Sondersteuer noch ungewiss. Zum jetzigen Zeitpunkt erwarte das Management keine besonderen Maßnahmen in AT. In HU scheine die Situation für 2024 unverändert zu sein. In CZ sei 2023 keine Sondersteuer zu zahlen und Erste erwarte dies auch für 2024. Die jüngste Anpassung der Körperschaftssteuer in RO könnte EUR 35 bis 40 Mio. für das GJ24 kosten. (Analyse vom 30.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: