Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegungen



3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Erste Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Erste Group-Aktie:

35,01 EUR +2,04% (31.07.2023, 13:53)



Wiener Börse-Aktienkurs Erste Group-Aktie:

34,80 EUR +1,61% (31.07.2023, 15:01)



ISIN Erste Group-Aktie:

AT0000652011



WKN Erste Group-Aktie:

909943



Ticker-Symbol Erste Group-Aktie:

EBO



Wiener Börse-Symbol Erste Group-Aktie:

EBS



Kurzprofil Erste Group Bank AG:



Die Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) wurde 1819 als die "Erste österreichische Spar-Casse" gegründet. Im Jahr 1997 ging sie mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Seither hat die Erste Group mehr als zehn Banken akquiriert und ihre Kundenanzahl von 600.000 auf mehr als 16 Mio. erhöht. Mehr als 99% der Kunden leben innerhalb der Grenzen der EU. Die EU-Mitgliedschaft gibt den Ländern der Region einen stabilen rechtlichen Rahmen, der ihre wirtschaftliche Entwicklung unterstützt.



Gegenwärtig ist die Erste Group einer der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU. Zu den Kernaktivitäten der Erste Group gehören neben der traditionellen Stärke im Privatkundengeschäft auch die Beratung und Unterstützung von Firmenkunden bei Finanzierungs-, Veranlagungs- und Absicherungsfragen sowie beim Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten, Finanzierung des öffentlichen Sektors und Aktivitäten am Interbankenmarkt. (31.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Erste Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jovan Sikimic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Erste Group Bank AG (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) unter die Lupe.Besser als erwarteter Gewinn sei hauptsächlich durch Risikokosten getrieben worden. Die neue Zinsergebnis-Prognose impliziere ein "Plateau" für H2 und entspreche damit den Markterwartungen. Starkes Kapital eröffne Spielraum für zusätzliche Vergütung.Der Nettogewinn habe im zweiten Quartal mit EUR 896 Mio. um 20 bis 26% über den Erwartungen gelegen, was auf negative Risikokosten und ein niedrigeres sonstiges operatives Ergebnis zurückzuführen sei. Das starke Handelsergebnis müsse aufgrund einer GuV-neutralen Verschiebung negativer Posten in das Zinsergebnis in HU relativiert werden. Die Kernerträge und Kosten hätten im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen.Die Dynamik des Kreditwachstums habe sich im Jahresvergleich von 9,4% im ersten Quartal auf 7% trotz positiver Signale aus dem Privatkundengeschäft verlangsamt. Das Nettozins- und Provisionsergebnis hätten den Erwartungen entsprochen, wobei die Zinsmarge um 5 Basispunkte auf 2,45% zurückgegangen sei.Die Risikokosten seien in Q1 mit -2 Basispunkten aufgrund von Auflösungen in AT im negativen Bereich geblieben und hätten erneut positiv überrascht. Der Bestand an krisenbedingten Overlays sei mit rund EUR 900 Mio. stabil geblieben. Die Qualität der Aktiva scheine gut zu sein, da die Quoten der Stufe 2 und 3 mit 19% und 2,0% stabil seien.Die Entscheidung über den Aktienrückkaufplan der EZB werde in den nächsten Wochen erwartet. Der Pro-forma-CET1-Wert sei aufgrund der Einbeziehung der Gewinne im zweiten Quartal um 50 Basispunkte auf 14,9% gestiegen.Die Erste habe die ROTE 2023-Prognose von "13 bis 15%" auf "über 15%" angehoben, was auf einen besseren Ausblick für das Nettozinsergebnis (von 15% auf 20% im Jahresvergleich, Konsens 21%, RBIe +25%) und niedrigere Risikokosten zurückzuführen sei, die nun bei unter 10 Basispunkten gegenüber unter 25 Basispunkten (Konsens unter 20 Basispunkte) gesehen würden. Infolgedessen erwarte die Erste eine Dividende pro Aktie von EUR 2,70 (RBIe EUR 2,40).Das Management habe die Formulierung für die NII-Prognose von "Peak" auf "Plateau" geändert und gehe nach der NII-Prognoseerhöhung von ähnlichen Werten für H2/23 aus, was auf der kurzfristigen Sichtweise beruhe. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es noch keine spezifischen Prognosen für 2024. Obwohl dies kurzfristig kein realistisches Szenario sei, könnte eine Zinssenkung um 100 Basispunkte in CZ/RO negative jährliche Auswirkungen auf das Zinsergebnis der Gruppe in Höhe von EUR 200 bis 300 Mio. haben.Die Betas im Bereich der Privatkundeneinlagen seien in der gesamten Gruppe nach wie vor gedämpft und würden nur mäßig steigen: über 20% in RO, rund 20% in AT (genauso viel in CZ, aber rückläufige Dynamik).Die Risikokostenprognose von unter 10 Basispunkten für 2023e gehe von einer geringfügigen (ca. 20%) Auflösung der bestehenden Management-Overlays aus. Das Management rechne mit einer Auflösung von bis zu einem Dritten des Betrags im Jahr 2024e. Die normalisierten Risikokosten würden bei 20 bis 30 Basispunkten gesehen.Das Management habe die Übernahme des Konsumentenkreditportfolios der CZ BNP Paribas im Wert von EUR 365 Mio. bestätigt und keine weiteren Kommentare zur künftigen M&A-Strategie abgegeben.Was den Kapitaleinsatz betreffe, so schließe das Management angesichts der Wahrscheinlichkeit, dass die CET1-Quote weiterhin über 14% liegen werde (die untere Grenze für die Berechnung von Überschusskapital), Fusionen und Übernahmen oder ein zusätzliches Rückkaufprogramm (zusätzlich zu den anstehenden 300 Mio. EUR) nicht aus. Das Management habe bestätigt, dass die Anleger einen Aktienrückkauf gegenüber außerordentlichen Dividenden bevorzugen würden. (Analyse vom 31.07.2023)