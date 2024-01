7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Erste Group Bank AG:



Die Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) wurde 1819 als die "Erste österreichische Spar-Casse" gegründet. Im Jahr 1997 ging sie mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Seither hat die Erste Group mehr als zehn Banken akquiriert und ihre Kundenanzahl von 600.000 auf mehr als 16 Mio. erhöht. Mehr als 99% der Kunden leben innerhalb der Grenzen der EU. Die EU-Mitgliedschaft gibt den Ländern der Region einen stabilen rechtlichen Rahmen, der ihre wirtschaftliche Entwicklung unterstützt.



Gegenwärtig ist die Erste Group einer der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU. Zu den Kernaktivitäten der Erste Group gehören neben der traditionellen Stärke im Privatkundengeschäft auch die Beratung und Unterstützung von Firmenkunden bei Finanzierungs-, Veranlagungs- und Absicherungsfragen sowie beim Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten, Finanzierung des öffentlichen Sektors und Aktivitäten am Interbankenmarkt. (24.01.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Erste Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jovan Sikimic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Erste Group Bank AG (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) weiterhin zu kaufen.Nach dem 3. Quartal 2023 habe das Management darauf hingewiesen, dass das Eigenkapitalrenditenziel von 15% für 2024 einem stabilen Nettozinseinkommen (niedrigere Zinssätze, die durch ein Kreditwachstum von ca. 5% und die Neubepreisung von Anleihen ausgeglichen würden) und einer Kosteninflation von ca. 5% entspringe. Sikimic habe seine Prognosen hinsichtlich des Gewinns pro Aktie für 2024e/25e (einschließlich des laufenden Aktienrückkaufs) um 12% angehoben, da er ein besseres Top-Line-Ergebnis prognostiziere (Zinseffekt, niedrigere Einlagenbetas, bereinigt um nachteilige Pflichtreservevorschriften) und in Verbindung mit niedrigeren Risikokosten nun eine Eigenkapitalrendite von 14,7% erwarte (einschließlich -35 Basispunkte Auswirkung der Übergewinnsteuer in der Slowakei).Aufgrund der verzögerten Konsolidierung in der Eurozone dürfte der Gewinnanteil des Österreich-Geschäfts im Jahr 2023 seinen Höhepunkt erreichen und sich dann ab 2025e auf 41% normalisieren. Aufgeschlüsselt nach Hauptregionen habe Sikimic die Gewinnerwartungen für die Slowakei gesenkt (aufgrund der Einbeziehung der Übergewinnsteuer), während er sie für Tschechien (Umsatz) und Kroatien (Nettozinsergebnis) angehoben habe. Ungarn (geringere regulatorische Belastung als in der letzten Analystenschätzung erwartet) und die rumänischen Tochtergesellschaften (Einbeziehung der 2%igen Körperschaftssteuer für 2024 und 2025) seien nahezu unverändert geblieben.Unter Berücksichtigung des Ländermixes der Erste Group habe der Analyst die Zinsprognosen um 20 Basispunkte angehoben, aber die BIP-Prognosen um 90 Basispunkte gesenkt. Auf die Rezession in Österreich im Jahr 2023 dürfte ein Aufschwung mit "angezogener Handbremse" folgen, angetrieben durch den privaten Konsum und steigenden Reallöhnen in diesem Jahr. Die wirtschaftliche Abkühlung in Zentral- und Osteuropa habe sich im zweiten Halbjahr 2023 teilweise erholt. Disinflation, vorsichtige geldpolitische Lockerung und eine gedämpfte Erholung, die durch die Wiederbelebung der Konsumnachfrage angetrieben werde, würden die Wirtschaftslandschaft 2024 abrunden.Die Erste Group habe ihr CET1-Ziel (hartes Kernkapital) in Erwartung höherer Anforderungen von 13,5% auf 14% angehoben. Unter der Annahme einer Ausschüttungsquote von 43% sollte der CET1-Überschuss bis 2025e bis zu EUR 1,8 Mrd. ausmachen. Der Analyst gehe davon aus, dass die Erste Group keine (großen) Fusionen, Übernahmen tätigen werde sowie Aktienrückkäufe gegenüber Sonderdividenden bevorzugen werde.Aufgrund der Positionierung hinsichtlich sinkender Zinsen in Zentral- und Osteuropa sowie stabiler bis leicht steigender Zinsen in der Eurozone nach dem dritten Quartal sollte die Erste Group auch im ersten Halbjahr 2024 hohe Gewinne verzeichnen. Während der Markt Zinssenkungen von mehr als 100 Basispunkten in der Eurozone (EA) einpreise, glaube der Analyst, dass der Inflationsverlauf langsamer verlaufen werde und gehe von einem weniger dovishen Ausblick für 2024 aus (-50 Basispunkte).Die Anpassungen des Kreditbestands zum Jahresende werden unter dem Niveau von Q3 erwartet, sofern man die Risikokostenprognose des Managements von 15% und somit eine Bestätigung unserer "Kauf"-Empfehlung bei einem Kursziel von EUR 46, so Jovan Sikimic, Analyst der RBI. Die Bewertung des Analysten basiere auf einem Dividend Discount Gordon Growth-Modell. (Analyse vom 24.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.