Börsenplätze Erste Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Erste Group-Aktie:

36,46 EUR +3,40% (28.02.2023, 12:31)



Wiener Börse-Aktienkurs Erste Group-Aktie:

36,63 EUR +3,68% (28.02.2023, 12:35)



ISIN Erste Group-Aktie:

AT0000652011



WKN Erste Group-Aktie:

909943



Ticker-Symbol Erste Group-Aktie:

EBO



Wiener Börse-Symbol Erste Group-Aktie:

EBS



Kurzprofil Erste Group Bank AG:



Die Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) wurde 1819 als die "Erste österreichische Spar-Casse" gegründet. Im Jahr 1997 ging sie mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Seither hat die Erste Group mehr als zehn Banken akquiriert und ihre Kundenanzahl von 600.000 auf mehr als 16 Mio. erhöht. Mehr als 99% der Kunden leben innerhalb der Grenzen der EU. Die EU-Mitgliedschaft gibt den Ländern der Region einen stabilen rechtlichen Rahmen, der ihre wirtschaftliche Entwicklung unterstützt.



Gegenwärtig ist die Erste Group einer der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU. Zu den Kernaktivitäten der Erste Group gehören neben der traditionellen Stärke im Privatkundengeschäft auch die Beratung und Unterstützung von Firmenkunden bei Finanzierungs-, Veranlagungs- und Absicherungsfragen sowie beim Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten, Finanzierung des öffentlichen Sektors und Aktivitäten am Interbankenmarkt. (28.02.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Erste Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jovan Sikimic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Erste Group Bank AG (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) unter die Lupe.Die Erste Group habe in Q4 dank niedrigerer Risikokosten und leicht besserer Erträge die Erwartungen übertroffen.Der Nettogewinn in Q4 habe 5% über dem Konsens und 13% über dem RBIe gelegen. Die Dynamik des Kreditwachstums habe sich nur geringfügig im Jahresvergleich auf 12% gegenüber 13% nach Q3 aufgrund der nach wie vor starken Entwicklung im Firmenkundensegment (+18% gg. Vj.) verlangsamt. Der NII, der die Schätzungen erfüllt habe und im Quartalsvergleich nur stagniert habe, sei auf einen negativen Einmaleffekt im Zusammenhang mit dem TLTRO in Höhe von 123 Mio. EUR in Q4 zurückzuführen. Das Provisionsergebnis sei positiv verlaufen, habe die Erwartungen übertroffen und ein neues Quartalshoch erreicht.Q4-Risikokosten von 28 Basispunkten (ytd bei 15 bps), die zwischen RBIe und Konsens liegen würden, seien hauptsächlich auf EUR 103 Mio. FLI-Update und EUR 63 Mio. zusätzliche Portfolio-Overlays zurückzuführen. Mit der weiteren Aufstockung weise die Erste nun krisenbedingte Overlays von ca. EUR 900 Mio. aus.Das Management habe ein DPS von EUR 1,9 aus den Erträgen des Jahres 2022 (40% Ausschüttung) vorgeschlagen, was im Einklang mit der Prognose stehe. Nach dem jüngsten Verweis auf das Frühjahr 2023 in Bezug auf den potenziellen Aktienrückkauf habe Erste das Ziel bekannt gegeben, einen Rückkauf von bis zu EUR 300 Mio. oder ca. 2% der ausstehenden Aktien im Jahr 2023 durchzuführen (werde im 1. Quartal die behördliche Genehmigung einholen).Erste habe die Prognose für 2023 bekräftigt: 1) NII-Wachstum von 10% yoy (Konsens 9%), 2) F&CI von ca. 5% (Konsens 3%), 3) Kostenanstieg von 7-8% (Konsens 7%), 4) Risikokosten <35 bps (Konsens ca. 35 bps), 5) ROTE-Spanne von 13-15% und 6) Kreditwachstum von 5%. Bezüglich der Dividendenpolitik gehe die Erste von einer unveränderten Ausschüttungsquote von 40-50% aus, was den derzeitigen Erwartungen entspreche.Anmerkungen zur Q4 Telefonkonferenz:Die Risikokostenprognose für 2023e von bis zu 35 Basispunkten gehe davon aus, dass 20% des derzeitigen Bestands an Overlays (900 Mio. EUR) verwendet würden.Obwohl der geplante Aktienrückkauf nach Erachten des Analysten nicht allzu viel Spielraum für groß angelegte Fusionen und Übernahmen lasse, rechne das Management mittelfristig mit einer weiteren Konsolidierung in CEE, wobei die Erste zu den interessierten Parteien zähle.Abgesehen von der für Ende 2023 geplanten Erhöhung der Kapitalanforderungen (+63 Basispunkte auf CET1) erwarte das Management keine weiteren Verschärfungen für 2024/25e. (Analyse vom 28.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen