26,86 EUR +6,12% (04.11.2022, 11:38)



26,81 EUR +5,84% (04.11.22 11:24)



AT0000652011



909943



EBO



EBS



Kurzprofil Erste Group Bank AG:



Die Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) wurde 1819 als die "Erste österreichische Spar-Casse" gegründet. Im Jahr 1997 ging sie mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Seither hat die Erste Group mehr als zehn Banken akquiriert und ihre Kundenanzahl von 600.000 auf mehr als 16 Mio. erhöht. Mehr als 99% der Kunden leben innerhalb der Grenzen der EU. Die EU-Mitgliedschaft gibt den Ländern der Region einen stabilen rechtlichen Rahmen, der ihre wirtschaftliche Entwicklung unterstützt.



Gegenwärtig ist die Erste Group einer der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU. Zu den Kernaktivitäten der Erste Group gehören neben der traditionellen Stärke im Privatkundengeschäft auch die Beratung und Unterstützung von Firmenkunden bei Finanzierungs-, Veranlagungs- und Absicherungsfragen sowie beim Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten, Finanzierung des öffentlichen Sektors und Aktivitäten am Interbankenmarkt. (04.11.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Erste Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Erste Group Bank AG (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) unter die Lupe.Der Q3-Nettogewinn vor AT1-Kupon in Höhe von EUR 510 Mio. habe 3-4% über dem Konsens und der RBIe gelegen. Insgesamt würden die Analysten die Qualität der Q3 22 GuV für robust halten, da die besser als erwartet ausgefallenen Kernerträge den anhaltenden Negativtrend beim Handels- und FV-Ergebnis überkompensieren würden. Die Dynamik des Kreditwachstums habe sich im Jahresvergleich auf 13% gegenüber 11% nach Q2 beschleunigt, was auf eine außergewöhnliche Entwicklung im Unternehmenssegment zurückzuführen sei (+20% im Jahresvergleich), während das Privatkundengeschäft mit +8% ebenfalls recht widerstandsfähig gewesen sei. Der überdurchschnittliche Anstieg des Nettoinventarwerts habe zu einem Anstieg der Nettomarge (NIM) um 9 Basispunkte auf 2,24% geführt, was auf anhaltende Zinserhöhungen und solides Volumenwachstum zurückzuführen sei. Die Generierung von F&CI sei robust gewesen, wobei das Tempo weiterhin über 600 Mio. EUR gelegen habe.Die Risikokosten in Q3 von 37 Basispunkten (gegenüber -18 Basispunkten in Q2, 13 Basispunkten in Q1), die zwischen der RBIe und dem Konsens gelegen hätten, seien hauptsächlich auf die Allokation von EUR 147 Mio. in Branchen zurückzuführen gewesen, die von den steigenden Energiepreisen nach der Überprüfung der Management Overlays am stärksten betroffen gewesen seien. Mit dieser Aufstockung weise die Erste nun krisenbedingte Overlays in Höhe von EUR 676 Mio. aus, die für Portfolio- und Makroverschlechterungen zur Verfügung stünden. Im Hinblick auf die Qualität der Aktiva habe die Erste bemerkenswerte Beträge in die Stufe 2 verschoben, wobei die Quote von 13,9% auf 18,5% gestiegen sei (Deckung von ca. 4%), während die Quote an notleidenden Krediten/Stufe 3 um 20 Basispunkte auf 1,9% zurückgegangen sei.Erste habe die Prognose für 2022 angehoben: 1) Rückgang des Aufwands-Ertrags-Verhältnis (CIR) auf <55% bestätigt, 2) Netto-Zinseinkommen (NII)-Wachstum von 20% (vs. niedriger zweistelliger Wert), 3) Kreditwachstum bei >10% (vs. hoher einstelliger Wert), 4) F&CI bei 6% (vs. mittlerer einstelliger Wert), 5) Risikokosten von <20 Basispunkten bestätigt, 6) Dividende je Aktie bei EUR 1,9 bestätigt. Insgesamt werde eine Eigenkapitalrendite (ROTE) von 14% erwartet.Die Erste ist die erste Bank in unserem Universum, die eine Prognose für 2023 abgibt, die davon ausgeht, dass es kein negatives reales BIP-Wachstum im Jahr 2023 geben wird und es keine weiteren regulatorischen Eingriffe über die angenommenen EUR 100 Mio. pro Jahr aus der Windfall-Profit-Steuer in der Tschechischen Republik hinaus geben wird, so Analysten der RBI. Auf den ersten Blick ermutigend und Aufwärtspotenzial bietend gegenüber den aktuellen Erwartungen: NII-Wachstum von 10% (Konsens: 7%), F&CI von ca. 5% (Konsens: 3%), Kostenanstieg von 7-8% (Konsens: 5%) und Risikokosten <35 Basispunkte (RBIe 36 Basispunkte), um eine Eigenkapitalrendite (ROTE) im Bereich von 13-15% (RBIe 12,3%) zu erzielen. Das Kreditwachstum werde bei 5% gesehen (RBIe 4%). Für 2024 sei das CIR-Ziel auf 52% gegenüber 55% angehoben worden.Die Kernkapitalquote (CET1) (FL) sei gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 14,20% geblieben, was hauptsächlich auf die Einbeziehung der Gewinne aus Q3 22 und das Wachstum der risikogewichteten Aktiva (RWA) zurückzuführen sei (CET1-Ziele bei 13,5% bestätigt). Bzgl. TLTRO plane Erste die schrittweise Rückzahlung von EUR 21 Mrd. ab November 2022. (Analyse vom 04.11.2022)