Die letzten veröffentlichten US-Daten fielen allesamt etwas schwächer als erwartet aus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Seit etwa einer Woche ergebe sich nun der Eindruck, dass die US-Daten etwas schwächeln würden. Möglicherweise liege das auch an den etwas zu hoch gesteckten Erwartungen, nachdem die US-Wirtschaft über Monate positiv überrascht habe. Eventuell seien es aber auch erste Anzeichen dafür, dass die US-Wirtschaft doch nicht so übermächtig sei, wie zuvor gedacht.Die Aussichten für den US-Dollar seien unter diesen Gesichtspunkten nicht mehr so viel versprechend. Die starke Wirtschaft dürfte einer der Hauptgründe für die USD-Stärke der letzten Monate sein. Beginne diese nun zu schwächeln, dürfte nicht mehr all zu viel weitere USD-Stärke gerechtfertigt sein. EUR/USD notiere heute Morgen bei rund 1,0900.