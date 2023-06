In Folge habe sich die Anlegerschaft in Europa gestern zurückhaltend gezeigt, was sich in Abschlägen von zumeist unter einem Prozent niedergeschlagen habe. Dazu habe mit -0,96% auch der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gehört, welcher seinen Allzeithöchststand von letzter Woche somit nicht habe verteidigen können. Der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) und der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) hätten ebenfalls Einbußen in Höhe von 0,86% bzw. 0,74% hinnehmen müssen. Ein wesentlicher Faktor für die abwartende Haltung seien die bereits mit Spannung erwarteten Aussagen des FED-Präsidenten Jerome Powell, der am Mittwoch und Donnerstag vor den Kongress trete. Dort werde er nach der am letzten Mittwoch beschlossenen Zinsanhebungspause nämlich näher auf die aktuelle Geldpolitik der USA eingehen und möglicherweise Einblicke in den zukünftigen Zinskurs geben.



Die Rohstoffmärkte hätten es den europäischen Aktienindices gleich getan und überwiegend mit Abschlägen gehandelt. Im Falle des Ölpreises habe dies vor allem auf den wieder wach gewordenen Zweifeln hinsichtlich Chinas Wirtschaft beruht. Mehrere Großbanken hätten ihre Prognosen für Chinas Wachstum in 2023 zurückgeschraubt, nachdem Mai-Daten auf eine nun stockende Erholung nach COVID-19 hingedeutet hätten. Infolgedessen habe ein Fass der Sorte Brent bei gut USD 76 gehandelt. Der Goldpreis präsentiere sich indes zurzeit bei USD 1.950 nahezu unverändert. Zugleich habe der Bitcoin Preiszuwächse verzeichnet, sodass dieser derzeit bei knapp USD 26.800 notiere.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen tendenziell schwächer präsentieren und die vorbörslichen Indikationen für Europa auf einen Handelsstart im Bereich der gestrigen Schlusskurse hindeuten.



Auch heute stünden keine relevanten Datenveröffentlichungen bevor. Stattdessen dürfe man aber gespannt auf die bereits Aussage des FED-Präsidenten sowie zahlreiche PMIs im weiteren Wochenverlauf blicken. (20.06.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einer ereignisreichen letzten Woche kehrte am gestrigen Montag erst einmal wieder Ruhe an den globalen Aktienmärkten ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gar still sei es dabei auf den US-amerikanischen Börsen geblieben, denn diese seien aufgrund des Feiertages Juneteenth geschlossen geblieben. Veröffentlichungen von Makrodaten habe man gestern ebenso vergebens gesucht, sodass die europäischen Märkte datenseitig ohne bedeutende Impulse hätten auskommen müssen.