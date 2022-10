Im Blickfeld seien am Freitag auch die Währungen gestanden. So habe der japanische Yen ein 32-Jahrestief gegenüber dem US-Dollar markiert. Im Zuge weiter ansteigender US-Staatsanleiherenditen ebenfalls gegen den Greenback schwächer hätten der Euro und das britische Pfund gehandelt. Bei Letzterem habe auch die Entlassung des Schatzministers Kwarteng für Schlagzeilen gesorgt, welcher lediglich fünf Wochen im Amt gewesen sei und aufgrund der Kritik an seinen nicht gegenfinanzierten Steuersenkungsplänen, die zu einem massiven Anstieg lang laufender britischer Staatsanleiherenditen geführt hätten, habe gehen müssen. Nunmehr solle Jeremy Hunt das verlorene Vertrauen des Marktes wiedergewinnen. Beachtenswert sei ebenso die Wortmeldung von FED St. Louis Chef Bullard gewesen, der einmal mehr darauf verwiesen habe, dass die US-Notenbank "front loaded" mit ihren Leitzinsanhebungen agieren werde und dann Anfang 2023 schon in den Wartemodus wechseln könnte.



Die zuvor genannten Wachstumssorgen seien u.a. maßgeblich für den am Freitag merklich nachgebenden Ölpreis gewesen. Ebenfalls abwärts sei es beim Gold gegangen. Hier hätten der starke US-Dollar und die steigenden US-Renditen für die schlechteste Wochenperformance des Edelmetalls seit Mitte August gesorgt.



In Asien zeige sich heute Morgen ein gemischtes Bild. Während Japan und Hongkong mit Abschlägen handeln würden, so würden die Leitindices in Südkorea und in Festland-China zulegen. Im Fokus steht diese Woche hier der 20ste Kongress der chinesischen kommunistischen Partei. Die Veranstaltung finde alle fünf Jahre statt und es werde erwartet, dass Xi Jinping grünes Licht für eine dritte Amtsperiode gegeben werde. In seiner Antrittsansprache seien u.a. stärker Sicherheits- denn Reformthemen betont und die harte Linie in der Covid-Politik bestätigt worden.



Impulse würden in dieser Woche ebenfalls von der nun voll anlaufenden Q3-Berichtssaison ausgehen, da hier sowohl in Europa als auch in den USA über 30% der in den breiten Benchmarks vertretenen Unternehmen ihr Zahlenwerk vorlegen würden. Für den S&P 500 liege das erwartete Q3-Gewinnwachstum im Jahresvergleich bei ca. 3%. Ohne die stark ansteigenden Gewinnzuwächse beim Energiesektor (+121%) werde aber ein Gewinnrückgang von 2,6% im Konsens erwartet. (17.10.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach der fulminanten Trendumkehr trotz durchwachsen ausgefallener US-Inflationsdaten am Donnerstag folgte am Freitag dann schon wieder Ernüchterung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zwar hätten die europäischen Leitindices noch moderate Kurszuwächse ins Wochenende retten können, ihre US-Pendants hätten aber dann substanziell nachgegeben (z.B. S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) -2,4%). Auf die Stimmung hätten die etwas schlechter als erwartet ausgefallenen US-Einzelhandelsumsätze gedrückt, die gezeigt hätten, dass die Konsumenten die höheren Preise mit einer geringeren Kauflust ausgleichen würden. Dadurch seien Wachstumsängste geschürt worden. Zu den Tagesverlierern habe dabei der zuletzt und heuer insgesamt sehr gut gelaufene US-Energiesektor (+46% seit Jahresbeginn) gezählt, der vom freitägigen stärkeren Rückgang beim Ölpreis belastet worden sei. Überdurchschnittlich habe sich hingegen der US-Finanzsektor präsentiert, da hier drei der vier Zahlen vorlegenden Banken trotz Gewinnrückgängen die Konsensschätzungen hätten übertreffen können.