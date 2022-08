Tradegate-Aktienkurs Ernst Russ-Aktie:

Kurzprofil Ernst Russ AG:



Die Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077, WKN: A16107, Ticker-Symbol: HXCK) ist eine international agierende Reederei und ein maritimer Investmentmanager mit Sitz in Hamburg, dessen Gründung in Teilen zurück in das Jahr 1893 geht. (03.08.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ernst Russ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077, WKN: A16107, Ticker-Symbol: HXCK) unter die Lupe.Bei Ernst Russ seien die Investoren zuletzt wieder von Bord gegangen. Grund dafür seien v.a. die Angste der Anleger vor einer Rezession gewesen, die auch das Geschäft der Hamburger Reederei treffen würde. Die Prognoseanhebung des großen Wettbewerbers Hapag-Lloyd zeige aber, dass die Frachtraten nicht so schnell und nicht so stark sinken würden wie das die Pessimisten angenommen hätten. Die Ernst Russ-Aktie habe sich nach dem deutlichen Kursabschwung mittlerweile wieder stabilisiert. Sollte das Unternehmen mit seinen Zahlen nicht enttäuschen, könnte das Papier wieder über die 200-Tage-Linie springen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.08.2022)